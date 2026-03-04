Matías Ferreira, el español que puede ir a Eurovisión 2026: "La gente me está atacando sin conocerme por postularme"
BLUPER charla con el cantante uruguayo afincado en España, que compite esta noche en la primera semifinal de la preselección eurovisiva de San Marino.
Por todos es sabido ya: este año, España no participa en Eurovisión. RTVE decidió retirarse al confirmarse la participación de Israel en Viena, si bien eso no significa que no pueda haber presencia española en el festival.
Esta misma noche, Matías Ferreira podría estar un pasito más cerca de lograr su sueño. Al ritmo de Paura, será uno de los 20 participantes de la primera semifinal de Dreaming San Marino Song Contest, la preselección eurovisiva de San Marino.
Hace dos años, a través de un concurso similar, se convirtieron en abanderados de la Serenissima Repubblica los españoles Megara, como recuerda Ferreira en su conversación con BLUPER.
De hecho, para preparar esta aventura, Matías está trabajando con Javier Pageo, el que fue el escenógrafo de la banda en Eurovisión 2024. "Viajo con mis bailarines, mi equipo... Me lo costeo todo yo. Lo que sí te queda es la libertad artística", explica el uruguayo afincado en España.
Y es que la televisión del microestado mediterráneo no tiene la capacidad económica suficiente para financiar las candidaturas de la preselección. Ni mucho menos la que resulte ganadora de la final del próximo sábado, 7 de marzo. Una cita en la que Matías espera estar tras pasar la prueba de este miércoles.
Consciente de la "polémica" que existe con Israel en el concurso de la UER, desvela a este periódico que está recibiendo mensajes de odio, de personas que incluso le dicen que su música "está manchada de sangre". Él lo tiene claro: siempre a favor de la paz, si bien siente que no tiene el poder de parar esta guerra.
¿Por qué decides presentarte a Dreaming San Marino Song Contest?
Fue una locura. Uno de mis grandes sueños siempre ha sido ir a Eurovisión, es una oportunidad muy grande al ser uno de los formatos más vistos a nivel mundial.
Hicimos Paura para el Benidorm Fest y nunca me llegaron a contestar. En el momento me puse un poco triste, pero, como dice la canción, "nada me tumba".
Yo pensaba que solo me podía presentar en España, pero un amigo me dijo que podía hacerlo por San Marino, porque se aceptan todas las nacionalidades.
No le conté nada a nadie. Ni a los compositores. Vengo haciendo audiciones desde noviembre, cuando había 800 personas. Luego 400, luego 240 y ahora solo quedamos 40. Me llamó la atención que hubiera muchos españoles.
José Pablo Polo, compositor habitual de Blanca Paloma, figura en los créditos de Paura.
Sí, es uno de los compositores. La canción fue pensada para Eurovisión en su momento, no quiero decir que sea eurovisiva, pero, sí, tiene un sonido europeo. Yo soy cantante de pop latino y obviamente tiene mi estilo, pero es la primera vez que hago una canción así.
En mis canciones siempre trato de dar un mensaje súper positivo, que hace falta en el mundo de hoy en día. Entonces, decidimos hacer esta canción, con José Pablo dentro de la composición.
La de San Marino es una televisión bastante humilde. Entiendo que te costeas tú toda la candidatura, ¿no?
Sí. No es como presentarse al Benidorm Fest o que te lleve España a Eurovisión. No te dan ningún tipo de apoyo. Yo viajo con mis bailarines, mi equipo... Me lo costeo todo yo. Lo que sí te queda es la libertad artística, todo lo que se va a ver en la semifinal es creatividad de mi equipo. Y a ver si es eso lo que ellos están buscando para llevar a Eurovisión.
¿Has hablado con alguno de los españoles que se presentaron en años anteriores?
No he hablado directamente con Megara, pero José Pablo les conoce. También estoy en conversaciones con Javier Pageo, que fue el director artístico del grupo cuando representaron a San Marino, para coger ideas.
San Marino es el último país en elegir representante, así que es complicado porque tienes que enviar toda la documentación a la UER en poco tiempo. Aunque no se sabe el resultado de la semifinal, me gusta adelantarme a todo y tener a mi equipo seleccionado en caso de que pase.
¿Qué te parece la decisión de RTVE de que España no participe en Eurovisión este año?
Respeto toda postura. Nunca voy a estar del lado de las guerras. En mi caso personal, veo Eurovisión como una plataforma de poder conectar con el público a través de la música. Veo Eurovisión como esa posibilidad y nada más.
Solo estoy concentrado en mi música, en dar lo mejor. Sé que hay una polémica muy grande, que es una pregunta que me harán todo el tiempo, pero yo solo soy cantante. Para mí, la música no es política, es unión.
Pero respeto la decisión que tome cualquier institución o persona. Siempre digo que la paz empieza en el trabajo desde uno mismo, desde nuestra casa. Cada uno tiene que mirar por dar lo mejor de uno.
Lamentablemente, no solo pasa con Gaza o Israel, hay una violencia general en el mundo muy lamentable y tiene que parar, pero yo no tengo el poder de parar nada. Siento que hay cosas que no nos corresponden a nosotros.
Me da pena que España no pueda estar, porque es algo bonito, pero todo pasa por algo y hay que respetar las decisiones de todo el mundo. De hecho, la gente me está atacando sin conocerme por postularme para ir a Eurovisión.
¿Estás recibiendo muchas críticas?
Muchísimas y muy duras. Dicen cosas como que mi música está manchada de sangre. Nadie sabe lo que llevo luchando como cantante.
Se me ha hecho difícil abrirme camino en España, en Latinoamérica lo he tenido un poco más fácil. España es un país que amo con todo mi corazón, pero no es fácil porque es otra cultura.
Eurovisión es una buena oportunidad para crecer. Mi canción tiene un mensaje de que tenemos que vivir sin miedos, que el miedo nos hace no tirarnos al agua y arriesgar en decisiones.
Repasando tus lanzamientos, veo que tienes un tema con Cristina Porta, un rostro de realities que ahora se está haciendo las Américas. ¿Cómo surge esa conexión?
En su momento fuimos mejores amigos. Hoy en día no tenemos ese contacto como tal, pero la aprecio muchísimo. Hicimos la canción Dónde estás my love. Me pidió colaborar y yo le dije que sí. Es una muy linda canción.
¿Y a ti? ¿Te gustaría participar en un reality en España?
Voy a ser muy honesto: no. He tenido propuestas, pero no. A mí me parece muy valiente lo que ha hecho Cristina. Siempre me ha llamado la atención el mundo de los realities, pero prefiero guardarme esa curiosidad y no hacerlo.
Me tengo miedo a mí mismo, yo soy una persona muy transparente y en un reality sería carne de cañón, porque estaría todo el rato diciendo lo que pienso. En un programa así la privacidad es cero y yo tengo mi vida privada bastante resguardada.
Sí que es cierto que, hace unos años, tu nombre salió en Telecinco relacionado con Luis Rollán, del que dijiste que había hecho un montaje contigo. ¿Cómo quedó esa historia?
Tenemos contacto cero y no estoy interesado en retomarlo. Ya ni me acordaba. Yo soy una persona súper honesta y no me arrepiento de haberlo sido, quizá no hubiese ido al programa al que fui a contarlo [Sálvame]. No fue una situación bonita, me sentí traicionado.
Más allá de Dreaming San Marino Song Contest, ¿cuáles son tus próximos pasos profesionales?
Ahora estoy enfocadísimo en la oportunidad de representar a San Marino. Sería un sueño y estamos trabajando durísimo. No he subido nada a redes sociales para sorprender.
En caso de ganar, sería representar a un país pequeño, como en el que yo nací, que es Uruguay. A veces, los países pequeños no somos tan tenidos en cuenta. Siento que llevaría tres banderas a Eurovisión, la de San Marino, la de Uruguay y la de España.
San Marino me da la oportunidad; España es un país que amo completamente, llevo muchos años viviendo aquí y nadie me saca de Madrid, y Uruguay es mi país.
También estoy creando nueva música. Estoy con mi tour Los sueños se cumplen, que ya lo empecé en Latinoamérica y ahora me gustaría también hacerlo en Madrid.