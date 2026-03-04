José Manuel Soto, sobre su infancia: "Fui a varios colegios de curas y nunca me pegaron ni sufrí abusos de ningún tipo"

Este próximo jueves, 4 de marzo, regresa a Telecinco una nueva edición de Supervivientes. Los concursantes del programa, así, ya han puesto rumbo a Honduras.

Ivonne Reyes (58 años), Gabriela Guillén (34) o José Manuel Soto (64) son algunos de los famosos que competirán en la extrema aventura. El último de ellos es el más veterano y lleva siendo conocido décadas en nuestro país.

El sevillano es un amante de las redes sociales pese a tener 64 años. De hecho, es su perfil de X -anteriormente Twitter- donde Soto se sincera sobre algunos de los aspectos más íntimos de su vida. Además de abordar polémicas.

Nací en el 61, soy el cuarto de nueve hermanos, fui a varios colegios d curas, jamás me pegaron ni sufrí abusos de ningún tipo, éramos felices jugando al futbol 20 contra 20 en un campo d albero con un balón d goma, no crean todo lo q les cuentan, era una España sencilla y feliz — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 22, 2018

"Nací en el 61, soy el cuarto de nueve hermanos", escribió en 2018 José Manuel. Además, no dudó en sincerarse sobre la concepción que tiene él sobre España y la religión.

"Fui a varios colegios de curas, jamás me pegaron ni sufrí abusos de ningún tipo. Éramos felices jugando al fútbol 20 contra 20 en un campo con un balón de goma", recalcó el artista andaluz.

Según él mismo reveló años atrás en un extenso hilo de X, nuestro país tenía numerosos aspectos positivos cuando él nació.

"En aquellas televisiones en blanco y negro solo había un canal, pero se hacían programas mucho mejores que los de ahora y con muchos menos medios", añadió.

Fiel defensor del patriotismo, José Manuel Soto considera que la democracia no es sinónimo de felicidad.

José Manuel Soto en la plaza de España de Sevilla. EFE

"La democracia trajo más libertad y más nivel de vida, pero no creo que seamos más felices. Hemos creado una sociedad crispada, protestona, que habla mucho y escucha poco. Se han perdido valores importantes como el respeto a los mayores, el esfuerzo, la disciplina y la humildad", aseveró, sin filtros, el compositor sevillano.

A ojos de José Manuel, existe mucho interés por el dinero y poco por la cultura a día de hoy. "Se valora poco la paciencia y el esfuerzo, hay un culto excesivo al cuerpo y al placer", relató.

Como conclusión, el andaluz quiso lanzar una profunda reflexión a través de su perfil social.

"Con todo esto no quiero decir que tiempos pasados fueran siempre mejores, no lo fueron, cada época tiene sus luces y sus sombras y tenemos que intentar mejorar, pero creo que deberíamos reflexionar sobre la sociedad que estamos creando y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos", remachó Soto.