Ana Rosa envía un cariñoso mensaje a Sonsoles tras la muerte de su padre, Fernando Ónega: "Un abrazo"

Ana Rosa Quintana no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras a su compañera de profesión Sonsoles Ónega tras el fallecimiento de su padre, Fernando Ónega, ocurrido este martes en Madrid a los 78 años.

Han sido muchos los periodistas, rostros televisivos y personalidades públicas que han trasladado sus condolencias a la familia.

No es para menos: Ónega fue uno de los grandes cronistas de la Transición española y está considerado una de las voces más influyentes de la radio en nuestro país.

Y es algo que Quintana ha reflejado en su discurso. La comunicadora quiso despedirse de Fernando Ónega al final de su programa con un mensaje cargado de respeto y admiración: "Me van a permitir porque hoy quiero tener unas palabras de despedida para Fernando Ónega, que nos dejó ayer a los 78 años", comenzaba diciendo.

Fernando Ónega, padre de Sonsoles, le mostró su cariño en directo. Mediaset

"Fernando fue una de las voces que ayudaron a contar y entender la historia reciente de nuestro país. Su palabra fue siempre más que información. Ponía contexto, memoria y compromiso con la verdad", continuaba.

"En tiempos de ruido, él eligió la serenidad. En tiempos de incertidumbre, él ofreció claridad", añadió, subrayando su estilo pausado y reflexivo.

"Su trayectoria marcó el periodismo y también la manera en la que varias generaciones aprendieron a pensar y escuchar la actualidad", manifestó.

"Se va un profesional irrepetible, pero queda su legado: el rigor, la elegancia y la convicción de que, cuando la palabra es honesta, puede iluminar incluso los momentos más oscuros".

Para finalizar, Ana Rosa envió un sentido "abrazo" a sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando, y cerró con un sencillo y emotivo: "Descansa en paz".

Las palabras de Ana Rosa cobran un significado especial, ya que ambas han trabajado mano a mano durante años. Sonsoles estuvo al frente de Ya es mediodía, formato producido por Unicorn Content, la productora de Quintana.

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega (Telecinco).

A las condolecias de la presentadora de Telecinco se le suman los de Jaime Cantizano, Mariló Montero y Sandra Golpe, quienes expresaron su dolor y admiración a través de publicaciones en redes tras conocer la noticia.

También se sumaron al homenaje periodistas como Isabel Gemio, Jesús Cintora, Manolo Lama, Rosa Villacastín o Ana Obregón, que recordaron su figura como profesional y ser humano en mensajes llenos de cariño.

Asimismo, también han llegado manifestaciones de condolencia desde ámbitos institucionales, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que resaltó su papel como cronista imprescindible de la Transición, o gestos personales como el de la Reina Letizia, que se ha acercado a la capilla ardiente para apoyar a la familia en estos momentos difíciles.