Nacho Abad estalla contra las reivindicaciones políticas en los Goya: "Nadie se acordó de las víctimas de Adamuz"

Nacho Abad, este lunes, 2 de marzo, en el programa de Cuatro 'En boca de todos'.

Nacho Abad no se ha cortado a la hora de opinar en su programa, En boca de todos, las reivindicaciones políticas que hicieron los actores en los Goya 2026, tanto en la alfombra roja como en la gala en sí.

Por un lado, un gran número de invitados a los Premios quisieron lucir la bandera de Palestina en sus estilismos para denunciar el genocidio de Israel. Un asunto, del que también hizo mención en su discurso el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite.

También hubo menciones para los bombardeos sobre Ucrania, la persecución de inmigrantes de EEUU o el encarcelamiento y ejecución de mujeres en Irán y Afganistán.

Y hasta de Milei, como apuntó la argentina Dolores Fonzi, ganadora del Goya Iberoamericano por Belén: "La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así, yo vengo del futuro".

"Ahora que el mundo está dominado por la violencia y por la crueldad, miro a vuestro presidente y a muchos de vuestros artistas que hablan con una dignidad moral y esto me ayuda a sentirme menos sola", dijo, por su parte, Susan Sarandon, Goya Internacional, en un guiño directo a Pedro Sánchez.

Pues bien, así ha arrancado el presentador de Cuatro En boca de todos este lunes: "Siempre he tenido la sensación de que, en general, a los actores y a los artistas se les asocia con la izquierda. No con la Justicia, con la equidad o con la objetividad, sino con la trinchera de estas cuestiones".

Nacho Abad ha dicho que en los Goya "se acordaron del genocidio de Palestina", pero "ni palabra ni pena ni compasión ni dolor para los más de 1.000 israelís en octubre de 2023, ni para los secuestrados, ni para las mujeres violadas durante su cautiverio".

"Se acordaron de la guerra de Irán, pero ni palabra para la masacre que durante 40 años ha llevado a cabo la teocracia islamista de Irán contra su propio pueblo", continuaba. "Esos muertos tienen menos importancia".

Nacho Abad también ha apuntado que también mencionaron a las manos blancas "para rechazar la violencia en general". "Pero ni palabra de ETA", ha dicho, recordando que "sin ETA no hubiese habido manos blancas".

"Y luego uno se plantea: ¿y el amor y solidaridad de los cristianos aniquilados en Sudán? ¿Y con el hambre del pueblo cubano? ¿Y con los inmigrantes de Estados Unidos a los que acosa el ICE de Trump?".

Luego, el presentador se detuvo en nuestro país. "¿No hay cosas que reivindicar también en España?, se preguntaba, alegando que "allí estaba presente el presidente para que las escuchara". "¿Quién mejor que él para escuchar las reivindicaciones de los actores", decía.

"Nadie se acordó de las víctimas de Adamuz. Ni una palabra de cariño y aliento para las víctimas", proseguía. "Nadie se acordó de la falta de inversión en las infraestructuras españolas ni de la corrupción del PSOE, de los que están metiendo la mano en la caja".

"Nadie se acordó de defender a los jueces de las presiones políticas. Al revés. Hubo quien dijo que al fiscal general lo condenaron sin pruebas, ese mantra ideológico de la izquierda", añadía.

En conclusión, y a modo de "sugerencia", Nacho Abad ha opinado que "en la fiesta del cine debería hablarse solo del cine, porque corres el riesgo de olvidarte de los criterios de justicia, equidad y objetividad y no mencionar a las víctimas que sufren y no están en la gran hermandad de las izquierdas".