Hazte Oír arremete contra Silvia Abril por lo que dijo sobre la Iglesia Católica en los Goya: "Si le pica, que rece"

Silvia Abril posa para la prensa gráfica en la alfombra roja de los Goya 2026.

Las polémicas declaraciones que hizo Silvia Abril sobre la Iglesia en la alfombra roja de los Goya 2026 este sábado, 28 de febrero, aún siguen trayendo cola.

A colación de Los domingos, la película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa ganadora de hasta cinco cabezones y que gira en torno a una adolescente que desea ser monja de clausura, la actriz, humorista y presentadora hizo una crítica sobre la Iglesia Católica.

"Me niego a aceptar que la juventud tenga esa carencia y esa inclinación hacia lo cristiano. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. ¡Se acabó! Vayan saliendo", dijo Silvia Abril declaraciones a Cinemanía.

Pues bien, horas más tarde de que el vídeo circulara por redes sociales, grupos ultracatólicos han estallado contra la comunicadora catalana.

"Señora, para chiringuito el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávese la boca antes de hablar de la Iglesia Católica", denunciaba sin filtros Universitarios Católicos en la red social X.

A las críticas hacia la mujer de Andreu Buenafuente se unía también la asociación Hazte Oír. "Feliz Domingo a todos menos a Silvia Abril, a quien parece molestarte que los jóvenes se acerquen cada día más al Señor. Si le pica, que rece", escribían también en X.

Lo cierto es que Silvia Abril también ha tenido quien le defienda de ese linchamiento que está sufriendo en redes sociales. Es el caso de Jaime Lorente, quien, sin entrar a valorar sus palabras, ha denunciado esa oleada de palos.

El actor de La casa de papel ha asegurado que la opinión de la humorista es "súper respetable" y, pese a las "formas de comunicarla", "no es motivo para condenar a nadie".

"Lo que no puede pasar es que por dar tu opinión te asesinen por redes. La gente se ha sentido muy atacada porque procesan una religión, aunque en nombre de esa religión se ha podido ejercer mucho odio y violencia en determinadas formas", añadía.

La gala de la 40ª edición de los Premios Goya tuvo numerosas reivindicaciones políticas: desde los pines a Palestina, la guerra de Ucrania, la represión de Trump contra los migrantes o los recortes de Javier Milei en Argentina. Ni una mención al accidente ferroviario de Adamuz, por cierto.

Tras no presentar las Campanadas de RTVE por la baja de Andreu Buenafuente, Silvia Abril aterriza en la cadena pública con I ara què?, un programa de La 2Cat, en el que cada semana recibirá a un invitado sin saber quién llama a la puerta.