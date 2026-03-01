El guiño de Susan Sarandon a Pedro Sánchez en los Goya 2026: "Su lucidez moral me ayuda a sentirme menos sola"

Uno de los aplausos más grandes de la 40ª edición de los Premios Goya se lo ha llevado Susan Sarandon. La actriz estadounidense, protagonistas de títulos como Thelma y Louise o El Cliente, ha recogido el Goya Internacional.

El discurso de la intérprete de 79 años ha estado cargado de simbolismo a colación de la tensa situación geopolítica en la que se encuentra sumido el mundo en los últimos tiempos.

"Sois contadores de historias, personas extraordinarias en un solo lugar", ha dicho en primer lugar a los presentes en el Auditori Fòrum de Barcelona.

Después, Susan Sarandon ha tenido palabras de agradecimiento sobre nuestro país. "Adoro España, especialmente Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, las personas, la comida...".

"Estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia y la cruedad, yo miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas que hablan con tanta lucidez moral que me ayuda", ha dicho, haciendo un nuevo guiño a Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, aplauden a Susan Sarandon.

"Donde yo estoy, en medio del caos y la depresión, esto me ayuda a sentirme menos sola. Me ayuda a sentirme parte de una comunidad mayor y os lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón", ha continuado diciendo.

Acto seguido, y antes de bajarse del escenario, Susan Sarandon ha querido citar al historiador Howard Zinn, para verbalizar sus sentimientos.

“Me gustaría contaros algo que me ayuda cuando me siento sobrepasada: ‘Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica e ingenua; la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de sacrificio y de bondad", ha dicho.

Para terminar así: "Y aquello que pongamos en el centro, va a marcar nuestras vidas. Si nos centramos solo en lo peor, paralizaremos nuestra acción. Centrarnos en ello nos dará la energía para actuar y tendremos la posibilidad de cambiar este mundo nuestro".

La actriz Susan Sarandon en la alfombra roja de los Goya 2026. EFE

Lo cierto es que estas palabras han sido muy parecidas a las que hiciese en la rueda de prensa en el día previo a los galardones. Y es que, en el plano político, elogió "la fortaleza y lucidez moral" de España por su posición sobre Gaza y afirmó que Pedro Sánchez "está en el lado correcto de la historia".

Para Susan Sarandon, España "es un país capaz de denunciar situaciones como las que se sufren en Gaza".

La laureada actriz aseguró que, viniendo de "un lugar donde hay censura y represión", ver la postura española y escuchar a su presidente y a actores como Javier Bardem alzar la voz "hace sentir menos solos" a quienes defienden estas causas en Estados Unidos y "da esperanza" porque "cuando una nación se pone en pie con esa claridad moral significa muchísimo".