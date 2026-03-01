Audiencias: Antena 3 refuerza su sólido liderazgo en febrero, La 1 mantiene la segunda plaza y Telecinco sigue en mínimos

La pelea por la audiencia en el mes de febrero se ha resuelto con menos emoción que en enero, porque Antena 3 ha dominado de principio a fin.

La cadena de Atresmedia no ha visto peligrar en ningún momento un liderazgo que ya se extiende a 19 meses ininterrumpidos. De hecho, Antena 3 (13,1%) crece dos décimas respecto a enero y tres en el interanual, síntoma inequívoco de la solidez de su modelo de cadena.

El canal lidera casi el 70% de los días de febrero. Lo hace con una parrilla estable, sin necesidad de tirar la casa por la ventana haciendo grandes desembolsos.

Un mes más, Antena 3 copa el top5 de los programas más vistos. Pasapalabra lo encabeza coincidiendo con la entrega del mayor bote de su historia a Rosa Rodríguez. Fue la emisión más vista de la temporada para un programa, con 3.696.000 espectadores y un 36,8% de share.

Por detrás se sitúa El Hormiguero de Pablo Motos, que amplía la distancia con La Revuelta de Broncano a la mayor de la temporada. Le sigue La ruleta de la suerte, otro formato incombustible.

Emiliano García-Page acudió en 2025 a 'El Hormiguero' por primera vez.

Sus informativos continúan ejerciendo de locomotora y suman 74 meses consecutivos de liderazgo, desde enero de 2020. La edición de Sandra Golpe consigue su mejor febrero en cuota en 20 años, mientras que la que presenta Vicente Vallés firma su mes más visto en dos años.

Otra de las patas importantes de Antena 3 es la ficción, y aquí también consigue destacar. Lo hace gracias a Sueños de libertad, que cierra su mejor mes histórico; y los buenos datos de Perdiendo el juicio, la serie de Elena Rivera, y En tierra lejana, la nueva serie turca que sustituye a Renacer.

La 1, mejor febrero desde 2012

La 1, por su parte, marca su mejor febrero en 14 años. La cadena pública sigue en un buen momento (12,3%) subiendo 1,7 puntos respecto a febrero de 2025, si bien el dato podría haber sido mucho mejor teniendo en cuenta su ambición en el prime time.

La cadena pública se mantiene muy fuerte por la mañana, gracias a La hora de La 1 y Mañaneros 360, y por la tarde con sus series diarias y Aquí la tierra.

Tony Grox & LUCYCALYS también ganaron el Premio Univisión del Benidorm Fest. RTVE

También ha destacado con la goleada del Atlético de Madrid al Barça (26,7%), el estreno en una sola noche de la serie Anatomía de un instante (15%) y los Goya 2026 (26%), que vuelven a barrer en audiencia.

Las malas noticias vienen con La Revuelta de Broncano, que marca mínimo del curso (11,2%), y con Decomasters, Top Chef: dulces y famosos y Trivial Pursuit, cuyos estrenos en el prime time de La 1 se han saldado sin grandes datos. También pinchó con el Benidorm Fest.

Otro mal mes de Telecinco

Telecinco (8,8%) continúa sufriendo, aunque al menos experimenta una leve mejoría, de dos décimas, respecto a enero. No obstante, la cadena no ha evitado firmar su peor febrero de la historia, pues se ha dejado por el camino ocho décimas en el interanual.

Su daytime sigue flojísimo. Al menos, parece que El precio justo ha encontrado cierta estabilidad en la franja del mediodía. Lo único que destaca es El programa de AR, que esta semana batió su récord.

'Casados a primera vista'.

Por su parte, GH DÚO ha logrado salvar los muebles en prime time, aunque Telecinco ya se encomienda a la llegada de su gran joya de la corona: Supervivientes.

La revelación de Telecinco en febrero ha sido Casados a primera vista. El dating, que se estrenó líder frente a Decomasters, ha continuado con su buena racha. De hecho, el pasado lunes batió su récord con un 14,4%.

Sorprende también los malos datos que está marcando Got Talent, que se sitúa por debajo del doble dígito cuando en años anteriores era uno de los formatos más competitivos del canal. También ha patinado con Universo Calleja.

Empate entre laSexta y Cuatro

El mano a mano entre las cadenas de segunda generación está más candente que nunca. En febrero, laSexta sube una décima y empata con Cuatro, que clava la media mensual de enero, un 6,1% de cuota.

Este empate se produce después de los dos meses de liderazgo del canal de Mediaset sobre el de Atresmedia.

Iker Jiménez anuncia en directo la renovación de 'Horizonte diario'.

laSexta saca músculo en formatos diarios como laSexta Noticias, Al rojo vivo oMás vale tarde. Además, laSexta Xplica logra su mejor febrero histórico. En Cuatro, se confirma el acierto de Horizonte diario con Iker Jiménez y destaca En boca de todos en la mañana.