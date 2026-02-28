Mariló Montero, presentadora: "El puré de lentejas no se hace con vino tinto, equilibra con 100 g de vinagre de Jerez"
El puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra, así es el plato creativo y lleno de sabor que le dio la victoria en 'MasterChef Celebrity 10'.
- Total: 2 h
- Comensales: 3-4
Mariló Montero hizo historia en MasterChef Celebrity 10 con un plato que no solo demostró su talento culinario, sino también su capacidad para sorprender al jurado con creatividad y sabor.
En la gran final, se enfrentó a Miguel Torres y decidió presentar un entrante que rendía homenaje a la huerta: un puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra. Este plato se convirtió en la clave de su victoria.
Ahora, esta receta la puedes hacer en casa y desde BLUPER te mostramos todos los ingredientes para ponerte manos a la obra y quién sabe si la próxima estrella de MasterChef eres tú.
El proceso comenzó con un puré de lentejas pardinas en el que Mariló combinó sabiamente ingredientes como chorizo fresco, cebolleta, ajo, zanahoria y un tomate pera. Tras rehogar las verduras, añadió tomillo, pimentón y laurel para perfumar el guiso, antes de incorporar el chorizo y las lentejas.
Una vez cocidas, trituró la mezcla hasta obtener una textura sedosa y la reservó en manga pastelera, lista para el montaje final. La técnica no solo realzó el sabor de las lentejas, sino que permitió una presentación elegante y precisa.
Para acompañar el puré, la periodista preparó una colorida selección de verduras: ajetes, espárragos, calabacín, judías verdes y zanahorias mini, entre otros.
Cada vegetal fue tratado con cuidado. Algunas verduras se marcaron a la plancha, otras se dejaron reposar en vinagreta y algunas se ahumaron ligeramente para aportar un toque aromático único.
Este cuidado extremo en la preparación convirtió al plato en una explosión de texturas y colores, un verdadero homenaje visual a la huerta.
El toque final vino de los elementos que aportaban sorpresa y sofisticación: un crumble de aceituna negra que ofrecía un contraste crujiente, shots de guisantes lágrima servidos con nitrógeno líquido que añadían un efecto escénico y refrescante.
Además, se añade una mayonesa de ají amarillo que completaba el sabor con un ligero toque picante y ácido. Incluso se incluyó un encapsulado de Isomalt para dar un giro moderno y delicado al conjunto.
Mariló Montero supo equilibrar sabores, texturas y técnicas en un plato que no solo era estéticamente impecable, sino que también contaba una historia: la de la huerta y de la cocina elaborada con cariño y conocimiento. "La clave está en el vino blanco y la reducción de vinagre", dijo.
Este plato fue decisivo para que el jurado reconociera su creatividad y dominio en la cocina, convirtiéndose en la receta que la llevó a alzarse con la victoria en MasterChef Celebrity 10 y a consolidar su faceta más gastronómica frente al público.
Ingredientes
Para el puré de lentejas pardinas
- 1 chorizo fresco
- 1 cebolleta
- 1 diente de ajo
- 1 tomate pera
- 1 zanahoria
- 150 g de lentejas pardinas
- Aceite de girasol
- Comino seco
- Laurel fresco
- Pimentón de la Vera
- Pimienta negra molida
- Puerro
- Tomillo
- Vino blanco
Para las verduras
- 1 manojo de ajetes tiernos
- 1 calabacín
- 5 cebolletas tiernas pequeñas
- 4 espárragos blancos
- 4 espárragos trigueros
- 4 judías verdes planas
- 3 patatas
- 6 tomate ton Berry
- 6 zanahorias mini
- 5 rebozuelos
Para la vinagreta:
- 300 g de aceite de oliva virgen
- 100 g de vinagre de Jerez
Para los shot de guisantes:
- 200 g de guisantes lágrima congelados
- 2 hojas de gelatina
- Menta fresca
- Agua
- Nitrógeno líquido
Para el crumble de aceituna negra:
- 1 cucharada sopera de mantequilla
- 2 cucharadas soperas de harina de trigo
- 1 cucharada sopera de polvo de aceituna negra
- Sal
Para la mayonesa de ají amarillo:
- 1 cucharada pequeña de ají amarillo
- Jugo de limón
- 1 huevo
- 170 g de aceite de girasol
Para el encapsulado de Isomalt:
- 100 g de isomalt
- Aceite de oliva
Paso 1
Para el puré de lentejas: En una olla exprés rehogar el puerro, la zanahoria, el diente de ajo y la cebolleta. Todo cortado en brunoise gruesa.
Paso 2
Dorar bien y añadir el tomillo seco y el pimentón dulce y el laurel.
Paso 3
Pelar y cortar un tomate y agregar a la olla.
Paso 4
Añadir vino blanco y dejar reducir el alcohol.
Paso 5
Cortar el chorizo fresco a trozos no muy pequeños, agregar a la olla y dejar cocinar unos minutos.
Paso 6
Pasado unos minutos agregar 150 g de lentejas pardinas, salpimentar, cubrir con agua, cerrar la olla y dejar cocinar una vez empiece a hervir durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, retirar del fuego, quitar el laurel y triturar con túrmix.
Paso 7
Colar la mezcla y reservar en manga pastelera.
Paso 8
Para las verduras: Hacemos bolas de patata con el sacabolas pequeño y cocer en agua. Una vez listas introducir en la vinagreta ya preparada.
Paso 9
Cortar las esquinas de las judías y cortar al bies finamente. Retirar las semillas y reservar.
Paso 10
Cortar las puntas de los espárragos dejándolos plano y saltear en sartén bien caliente.
Paso 11
Cortar las cebolletas pequeñas quitándoles la parte de la raíz, y las marcar a la plancha. Reservar.
Paso 12
Pelar las zanahorias baby y dejarlas reposar en la vinagreta ya preparada. Una vez estén listas, cortar en discos pequeños.
Paso 13
Cortar los ajetes al bies y marcar en sartén caliente. Cortar el calabacín con la corta fiambre, enrollar y colocar en un bol y se ahúman con la pipa de humo.
Paso 14
Limpiar las setas, secarlas bien y cortar el tallo. Saltear a fuego fuerte.
Paso 15
Cortar las puntas de los espárragos blancos. Reservar para luego marcar en sartén bien caliente.
Paso 16
Para la vinagreta: Mezclar los ingredientes y reservar.
Paso 17
Para los shot de guistantes: En un bol con hielo poner las hojas de gelatina a hidratar.
Paso 18
En una olla poner agua a hervir y cocer los guisantes junto con la menta. Una vez listos colar.
Paso 19
Triturar con túrmix y agregar un poco de agua de la cocción. De la mezcla resultante separar 200 ml de jugo de guisantes y mezclar con las dos hojas de gelatina.
Paso 20
Calentar 1/3 parte de la mezcla del guisante para incorporar la gelatina.
Paso 21
Juntar con la parte fría de guisante, colar y reservar en biberón.
Paso 22
En un bol de nitrógeno añadir gota a gota el jugo de guisante y menta.
Paso 23
Retirar los shots de guisantes con una araña y reservar en porex. Guardar en abatidor.
Paso 24
Para el crumble de aceituna negra: Mezclar todo en un bol hasta que resulte una masa con textura homogénea.
Paso 25
Estirar sobre papel de horno, usando el rodillo de cocina para que quede lo más fino posible. Hornear a 120ºC durante 15 minutos.
Paso 26
Para la mayonesa de ají amarillo: Pesar el aceite en una báscula, agregar los demás ingredientes y con la túrmix formar la mayonesa.
Paso 27
Pasar a un biberón y reservar en nevera.
Paso 28
Para el encapsulado de Isomalt: En una sartén calentar el isomalt hasta textura líquida.
Paso 29
Con la ayuda de un descorazonador de manzana, introducir en el isomalt ya caliente, agregar unas gotas de aceite de oliva dentro del isomalt que tenemos en el descorazonador y formar el encapsulado. Reservar.
Paso 30
Para la presentación: Emplatar con el siguiente orden: puré de lenteja, crumble, shots de guisantes, verduras, encapsulado de isomalt, mayonesa, brotes de acedera y brotes de guisantes.