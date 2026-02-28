Mariló Montero, presentadora: "El puré de lentejas no se hace con vino tinto, equilibra con 100 g de vinagre de Jerez"

Mariló Montero y el puré de lentejas con verduras que le hizo ganar 'Masterchef Celebrity 10'. RTVE

Mariló Montero hizo historia en MasterChef Celebrity 10 con un plato que no solo demostró su talento culinario, sino también su capacidad para sorprender al jurado con creatividad y sabor.

En la gran final, se enfrentó a Miguel Torres y decidió presentar un entrante que rendía homenaje a la huerta: un puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra. Este plato se convirtió en la clave de su victoria.

Ahora, esta receta la puedes hacer en casa y desde BLUPER te mostramos todos los ingredientes para ponerte manos a la obra y quién sabe si la próxima estrella de MasterChef eres tú.

El proceso comenzó con un puré de lentejas pardinas en el que Mariló combinó sabiamente ingredientes como chorizo fresco, cebolleta, ajo, zanahoria y un tomate pera. Tras rehogar las verduras, añadió tomillo, pimentón y laurel para perfumar el guiso, antes de incorporar el chorizo y las lentejas.

Una vez cocidas, trituró la mezcla hasta obtener una textura sedosa y la reservó en manga pastelera, lista para el montaje final. La técnica no solo realzó el sabor de las lentejas, sino que permitió una presentación elegante y precisa.

Para acompañar el puré, la periodista preparó una colorida selección de verduras: ajetes, espárragos, calabacín, judías verdes y zanahorias mini, entre otros.

Puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra. RTVE

Cada vegetal fue tratado con cuidado. Algunas verduras se marcaron a la plancha, otras se dejaron reposar en vinagreta y algunas se ahumaron ligeramente para aportar un toque aromático único.

Este cuidado extremo en la preparación convirtió al plato en una explosión de texturas y colores, un verdadero homenaje visual a la huerta.

El toque final vino de los elementos que aportaban sorpresa y sofisticación: un crumble de aceituna negra que ofrecía un contraste crujiente, shots de guisantes lágrima servidos con nitrógeno líquido que añadían un efecto escénico y refrescante.

Además, se añade una mayonesa de ají amarillo que completaba el sabor con un ligero toque picante y ácido. Incluso se incluyó un encapsulado de Isomalt para dar un giro moderno y delicado al conjunto.

Mariló Montero supo equilibrar sabores, texturas y técnicas en un plato que no solo era estéticamente impecable, sino que también contaba una historia: la de la huerta y de la cocina elaborada con cariño y conocimiento. "La clave está en el vino blanco y la reducción de vinagre", dijo.

Este plato fue decisivo para que el jurado reconociera su creatividad y dominio en la cocina, convirtiéndose en la receta que la llevó a alzarse con la victoria en MasterChef Celebrity 10 y a consolidar su faceta más gastronómica frente al público.