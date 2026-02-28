Luis Tosar, alto y claro sobre el bombardeo a Irán: "Son los delirios de un señor que se dedica a hacer su juego"

La actualidad vuelve a colarse en la gala de los Goya. Bien es sabido que la noche del cine es un escenario de reivindicación y esta noche no iba a ser menos.

Tras las pegatinas que varios actores y personajes del sector del cine llevan en las solapas en su paso por la alfombra roja con "Free Palestine", ahora se unen las últimas noticias.

Esta mañana, Estados Unidos e Israel han bombardeado Irán lanzando la denominada "Operación Furia Épica", una ofensiva aérea masiva contra objetivos estratégicos en la república islámica.

Ante tal última hora, le han preguntado a Luis Tosar su opinión sobre lo sucedido. Cabe recordar que a días de la 40º edición de los Premios Goya, el actor expresó en una entrevista que "sería extraño obviar Gaza, Ucrania o el ICE".

Sobre el bombardeo, el presentador de los Goya se ha mostrado "estupefacto" aunque ha recalcado que "no es lugar" para hablar porque "es arriesgado emitir juicios".

"No creo que sea el lugar, primero porque creo que sería bastante arriesgado hacer juicios sobre un conflicto que se acaba de desatar", ha comenzado explicando.

"Todos hemos estado estupefactos a lo largo del día viendo lo que está ocurriendo. A la gente se le ocurrirá decir lo que quiera, pero no creo que sea una guerra", ha proseguido expresando.

El artista no quiere pronunciarse ante lo sucedido ni calificarlo con ciertas palabras: "No sabemos todavía ni siquiera muy bien qué es lo que es esto".

En lo que sí está completamente seguro es que el bombardeo no es más que "los delirios de un señor que se dedica a hacer su juego a lo largo y ancho del mundo", en referencia a Donald Trump.

De momento, se desconoce si el actor hará alguna declaración en pleno directo en la gala, pero lo que tiene claro es que la actualidad "es inherente a las galas que la gente tenga absoluta libertad de expresión para mostrar lo que quiera sin necesidad de que se convierta en una gala política".