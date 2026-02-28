Los actores españoles vuelven a reivindicarse en los Goya: la chapa que ha acaparado todas las miradas en la alfombra roja

Los famosos y los actores españoles han vuelto a acaparar todas las miradas de los focos en la alfombra roja de los Goya 2026. Y no solo por sus looks que han elegido los invitados para acudir a los galardones más importantes del cine español.

Numerosos personajes han acompañado sus atuendos con un complemento para volver a reivindicarse en dicho desfile, que ha arrancado a partir de las 18:00 de este sábado, día 28 de febrero.

Se trata de una chapa que muchos llevaban en su solapa con el símbolo de la sandía y el lema Free Palestine.

La acción, no obstante, no ha pillado de sorpresa a nadie, pues los promotores de la iniciativa ya habían avisado hace días que pedirían tanto a nominados como a invitados que portasen ese lema con un objetivo claro: no olvidarse de Gaza.

La propuesta se ha llevado a cabo por cinco asociaciones en favor de Palestina: Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Inés Hernand, presentadora de la alfombra roja en RTVE Play, ha sido una de las que ha querido portar la chapa en la antesala.

También la ha lucido Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión en 2023: "Tenemos que posicionarnos, porque no posicionarnos también es político. La cultura tiene que ser un altavoz político, no podemos quedarnos al margen", ha dicho la cantante.

El actor Daniel Guzmán

Daniel Guzmán, director de La deuda, también ha portado la chapa en favor de Palestina. En declaraciones a EL ESPAÑOL, el actor ha asegurado que "todo es política". Cada uno tiene que ser libre y sentirse independiente y manifestarse como quiera. Pero también es libre el que no quiere hacerlo porque tiene miedo a que perjudique su trabajo".

"Yo siempre me he expresado como he querido y nunca he tenido ningún temor a nada. Quiero dormir bien, y duermo bien porque me expreso como quiero".

La protesta coincide en el año en el que España se ha retirado de Eurovisión tras confirmarse la presencia de Israel en el festival. "Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos", dijo José Pablo López, presidente de RTVE.

Otra que ha llevado la chapa ha sido Belén Rueda. "La palabra política engloba muchas cosas, pero creo que más que política, se trata de recordar lo que está pasando. En el cine contamos historias, también historias muy pequeñas que significan mucho o eventos malos como las guerras, y es necesario, sobre todo, cuando no están de actualidad", ha dicho a los medios.

Luis Tosar, presentador de la ceremonia junto a Rigoberta Bandini, no ha llevado dicha chapa, sino otra pequeña con una bandera palestina. Por su parte, la cantante no se ha unido a la reivindicación.

Es importante decir que dicha iniciativa se puso en marcha antes del ataque conjunto de EEUU e Israel a Irán este mismo sábado.