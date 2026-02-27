Dónde ver las películas favoritas a los Goya 2026 en plataformas de streaming: de 'Los Domingos' y 'Sirat' a 'Maspalomas'

Los Premios Goya 2026 serán el evento de la semana. La gran fiesta del cine español se celebrará este sábado, día 28 de febrero, desde Barcelona. La gala estará presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini en directo por La 1 de RTVE (22:00).

La edición número 40 de los Goya cuenta con 28 categorías. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, y Sirat, de Óliver Laxe, están llamadas a ser las grandes triunfadoras de la noche, aunque hay que seguir de cerca a Maspalomas, La cena o Sorda.

Son 46 largometrajes y documentales los que optan a un galardón. Las más importantes ya están disponibles en plataformas de streaming tras su paso por las salas de cines. La mayoría en Movistar Plus+. Lo repasamos.

'Los domingos'

Dónde verla: En Movistar Plus+ a partir de este viernes 27.

De qué va: La película narra la historia de Ainara, una joven de 17 años que debe decidir su futuro universitario mientras navega por las expectativas de su familia. Finalmente, anuncia que quiere ser monja de clausura.

La película de Alauda Ruiz de Azúa es la gran favorita para los Goya con un total de 13 nominaciones. Viene de ganar 5 premios Feroz y la Concha de Oro en la 73ª edición del Festival de San Sebastián. Es la película que representa a España en los Óscar.

'Sirat'

Dónde verla: En Movistar Plus+.

De qué va: Un padre y un hijo recorren las raves de Marruecos buscando a la hija/hermana desaparecida. Llegan a una fiesta en las montañas, se unen a un grupo de raveros y se lanzan hacia una última rave en el desierto con la esperanza de encontrarla allí.

La cinta dirigida por Óliver Laxe es la segunda más nominada en esta edición. Favorita en el apartado técnico, donde arrasa con nominaciones en Fotografía, Sonido, Montaje, Música Original y Efectos Especiales.

'Maspalomas'

Dónde verla: Está disponible tanto en Movistar Plus+ como en Filmin. También se puede alquilar en Prime Video.

De qué va: Tras romper con su pareja, Vicente, un hombre abiertamente gay de 76 años, lleva la vida que le gusta en Maspalomas: su día a día lo pasa tumbado al sol, de fiesta y buscando el placer. Un accidente inesperado le obliga a regresar a San Sebastián, y reencontrarse con su hija, a quien abandonó años atrás.

Otra de las películas que aspiran a todo en los Goya. Este drama queer de Jose Mari Goenada y Aitor Arregi (Handía) está protagonizada por José Ramón Soroiz, que ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista en el Festival de San Sebastián y el Premio Forqué a mejor actor.

'La cena'

Dónde ver: Está disponible en Movistar Plus+ y para alquilar o comprar en Filmin y Amazon Prime Video.

De qué va: La cena transcurre dos semanas después del final de la Guerra Civil, cuando Franco organiza una cena de celebración en el Hotel Palace y encarga el banquete a un joven teniente, un maître muy meticuloso y un grupo de cocineros republicanos presos.

Mario Casas y Alberto San Juan protagonizan esta película basada en la obra de teatro La cena de los generales y dirigida por Manuel Gómez Pereira. Esta comedia tiene ocho nominaciones.

'El cautivo'

Dónde verla: Netflix

De qué va: Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.

La última película de Alejandro Amenábar cuenta con siete nominaciones, si bien el director de Mar adentro no ha recibido ninguna.

No es el caso de Julio Peña, el actor que la protagoniza, que está nominado a mejor actor revelación. Miguel Rellán, otro rostro histórico de televisión, está nominado como secundario.

'Sorda'

Dónde verla: En Movistar Plus+. Está disponible para alquilar (por 3,99 euros) en Amazon Prime Video, Filmin y Apple TV.

De qué va: Narra la historia de Ángela (interpretada por Miriam Garlo), una mujer sorda que decide ser madre junto a su pareja, Héctor. La película explora de forma cruda y sensible los miedos, la falta de referentes y las barreras de comunicación a las que se enfrenta Ángela en este proceso.

La ópera prima de Eva Libertad compite en 7 candidaturas. Entre ellas las de mejor película, mejor dirección novel y mejor actriz protagonista con Miriam Garlo.

'Los tigres'

Dónde verla: Movistar Plus+

De qué va: Antonio y Estrella son hermanos y buzos profesionales, un oficio heredado de su padre. Atrapados en una situación económica precaria y con el futuro de Antonio en el aire tras un accidente, encuentran un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero.

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie protagonizan este thriller, dirigido por Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante) que compite en siete categorías técnicas.

'Romería'

Dónde verla: En Movistar Plus+. También está disponible para alquilar en Filmin, Amazon Prime Video y Rakuten TV.

De qué va: La historia sigue a Marina, una joven que viaja a Vigo para conocer a su familia biológica e intentar reconstruir la memoria de sus padres, marcada por la crisis de la heroína y el sida en los años 80. Es el cierre de la trilogía sobre la familia y la memoria que la directora empezó con Verano 1993.

La película ha logrado 6 nominaciones clave para esta edición de los Goya, destacando sobre todo en la categoría de dirección con Carla Simon.