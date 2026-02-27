La compañía de 'El caso Asunta' niega que esté preparando un proyecto con Alfonso Basterra: "No pagamos a condenados"

Bambú Producciones, la productora responsable de El caso Asunta, ha sido categórica al desmentir "cualquier tipo de proyecto audiovisual con Alfonso Basterra", condenado junto a su mujer, Rosario Porto, al asesinato de su hija adoptiva en 2013.

Así lo ha comunicado mediante un comunicado lanzado este viernes, 27 de febrero, después de que el juez instructor del caso, José Antonio Vázquez Taín, hablara sobre la posibilidad de que a Basterra le pudiesen conceder el tercer grado penitenciario por una supuesta vinculación laboral con Bambú.

En esas declaraciones, recogidas por El correo gallego, el juez Taín dice que Basterra habría llegado a un acuerdo con la compañía de Ramón Campos por una "importantísima" cantidad de dinero.

No obstante, Bambú Producciones ha negado cualquier vínculo con Basterra, condenado a 18 años de prisión. "No existe ningún proyecto audiovisual en desarrollo, preparación o negociación con Alfonso Basterra, ni lo ha habido en ningún momento".

"Las afirmaciones que apuntan en esa dirección son rotundamente falsas", aseguran.

🔴 Bambú Producciones desmiente cualquier tipo de proyecto audiovisual con Alfonso Basterra. pic.twitter.com/9dn0uvRbaj — Bambú Producciones (@BambuProdu) February 27, 2026

La compañía afirma que "no tiene intención alguna de desarrollar ni producir un proyecto en el que participe Alfonso Basterra, ni directa ni indirectamente".

Y recalca que Bambú Producciones "no paga a acusados o condenados por delitos por su participación en los proyectos audiovisuales que produce, política que se ha aplicado de forma constante en todas sus producciones".

La productora recuerda que "trabaja desde hace años en contenidos de ficción y documental basados en hechos reales", y que lo hace "siempre desde el máximo respeto a las víctimas y a los hechos judicialmente probados".

Entre sus trabajos sobre el caso están la docuserie Lo que la verdad esconde: El caso Asunta (Antena 3) -en la que participa el propio juez Taín y en la que Basterra envió una carta desde la cárcel-; y la serie El caso Asunta (Netflix), protagonizada por Candela Peña, Tristán Ulloa y Javier Gutiérrez.

Tristán Ulloa y Candela Peña dieron vida a Alfonso Basterra y Rosario Porto en 'El Caso Asunta'.

Cabe mencionar que la productora de La Promesa y Valle Salvaje se ha especializado en el género true crime. En primavera de 2025 estrenó La viuda negra (Netflix), serie protagonizada por Ivana Baquero sobre el crimen de Patraix, Valencia.

Bambú Producciones, además, ya trabaja en la miniserie de ficción sobre Marta del Castillo. La producción se verá en Netflix, cuenta con el apoyo de la familia y se grabará de forma íntegra en Sevilla.