La batalla por la audiencia entre 'El Hormiguero' de Pablo Motos y 'La Revuelta' de Broncano en febrero: hay un claro ganador

Pablo Motos sigue siendo el rey del access prime time, la franja de televisión más jugosa porque es donde se concentra el mayor número de espectadores, reclamo a su vez para los anunciantes.

El Hormiguero gana con comodidad a La Revuelta en febrero, algo que viene siendo habitual desde septiembre, al contrario de lo que sucedió la temporada pasada, cuando la rivalidad era muchísimo más intensa.

El programa de Antena 3 ha liderado sin problemas, mientras que el formato de La 1 no frena su caída marcando su peor resultado de la temporada.

El Hormiguero cierra febrero líder promediando un 14,5% de cuota de pantalla y 1.877.000 espectadores de media. Por su parte, La Revuelta ha terminado el mes con un 11,1% y 1.412.000 fieles.

Con estos datos de audiencia, Motos abre brecha sobre Broncano y consigue una distancia de 3,4 puntos, la mayor de todo el curso. Esto es dos décimas más que en enero.

Pedri y Ferrán Torres visitaron este lunes 'El Hormiguero'.

Pese a que los resultados son flojos, la confianza de RTVE en La Revuelta sigue intacta. De hecho, la Corporación ha blindado a Broncano renovándolo por dos temporadas más por 31,5 millones de euros.

La Revuelta continúa desinflándose en La 1 tras anotar un 13,5% en noviembre, su mejor marca esta temporada. En diciembre cayó al 11,6%, en enero al 11,4% y en febrero al 11,1% como se indicaba. Ha perdido más de 2 puntos en tres mes.

En el ranking de programas más vistos, La Revuelta no solo se ve superada por El Hormiguero, Pasapalabra y La Revuelta. También por Aquí la tierra, el programa de divulgación que presenta Jacob Petrus antes del Telediario de Pepa Bueno.

Es importante decir que La Revuelta ha sufrido los vaivenes de la programación de RTVE. El programa ha quedado fuera de la parrilla en dos ocasiones (como ocurrirá en marzo) por las semifinales de la Copa del Rey. Cierto es que Broncano sufre más la coincidencia con la Champions que Motos.

Loles León junto a Broncano.

En cuanto a duelos este curso, no hay color. De las 83 veces que han coincidido El Hormiguero y La Revuelta, 80 han caído del lado de Motos. 76 si tenemos en cuenta la franja de estricta coincidencia.

Tras afianzar su liderazgo, El Hormiguero irá a por todas en marzo desde el principio. El lunes 2 irá Josema Yuste; el martes 3 el invitado será Álex González; Los Morancos visitarán a Motos el miércoles 4, y el jueves 4, visita con morbo de Marc Giró, el flamante fichaje de Atresmedia.