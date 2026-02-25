Natalia Sánchez, sobre la vuelta de 'Los Serrano': "Me gustaría que Teté hubiese acabado con Guille y tuvieran una familia"

Natalia Sánchez y Víctor Elías interpretaban a Teté y Guille en 'Los Serrano'.

Desde hace tiempo, y a raíz de la fiebre revival que hay en España, se viene barruntando sobre un posible reencuentro de Los Serrano que viniera a acabar con el agrio recuerdo que tienen sus seguidores de su final, emitido el 17 de julio de 2008 en Telecinco.

La idea cogió fuerza en abril de 2023, cuando Fran Perea grabó junto a Antonio Resines, Belén Rueda, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez, Víctor Elías y Jorge Jurado un videoclip de la nueva versión de Uno más uno son 7.

De hecho, hace ahora tres años, la cadena de Mediaset ofreció un especial por el 20 aniversario de la comedia de Globomedia que acabó decepcionando aún más a los fans.

Emitido a las 11 de la mañana, y tras prometer "imágenes del reencuentro protagonizado por algunos actores principales", ninguno participó en dicha producción.

Pues bien, en octubre del año pasado, Fran Perea volvió a reabrir el asunto. Lo hizo en plena promoción de Yo sostenido, la obra de teatro que compartió con Víctor Elías.

"Me encantaría una película de Los Serrano, pero no lo puedo decidir yo", dijo, confirmando que los siete integrantes de la familia de Santa Justa estarían dispuestos a participar en el nostálgico proyecto.

El cantante volvió a la carga hace pocos días, tras el éxito de Aída y vuelta, la película dirigida por Paco León que trajo de vuelta la esencia de Esperanza Sur. "Yo estoy moviendo cosas", deslizó un optimista Fran Perea en el programa de La 1 Directo al grano.

Los protagonistas de 'Los Serrano'. De izquierda a derecha: Jorge Jurado, Julia Gutiérrez Caba, Fran Perea, Natalia Sánchez, Verónica Sánchez, Víctor Elías, Antonio Resines, Belén Rueda y Jesús Bonilla.

"Yo creo que son personajes que forman parte de la cultura popular en un tiempo además en el que las series se consumían en familia. Trae algo bonito y estaría bien, yo creo que haremos algo, vamos a trabajarlo", dijo el intérprete que daba vida a Marcos en la ficción.

De hecho, él mismo habló en Si amanece nos vamos, de la Cadena SER, la existencia de un posible planteamiento argumental sobre la vuelta de Los Serrano, que los situaría 20 años después de su final.

Pues bien, sobre este asunto Natalia Sánchez ha arrojado algo de luz. "Yo estoy abierta y dispuesta a lo que sea, pero el proyecto está igual que en octubre", dice en una entrevista exclusiva para EL ESPAÑOL a colación del segundo aniversario de Sueños de libertad que se publicará en breve.

La actriz madrileña confiesa a este periódico que le "encantaría" que regresara Los Serrano dos décadas después. "Todo lo que sea continuar algo en la vida que te ha gustado es bonito", asegura.

"Guardamos súper buen recuerdo. Ojalá poder volver a trabajar con Víctor, con Fran, con Resi [Antonio Resines] Belén [Rueda]".

"Habría que saber si se jugaría al día después del sueño [el de Resines] y que no hubiera pasado nada, o al previo y dejarlo en auge", contesta cuando se le pregunta por cómo le gustaría que se enfocara el guion.

Si de ella dependiera, tiene claro el destino del personaje con el que debutó en la televisión: "A mí me gustaría que Teté hubiera acabado con Guille [Víctor Elías] y tuvieran una familia".

Lo cierto es que, tal y como asegura la propia Natalia, el proyecto está parado. Tanto es así, que Mediapro, dueños de los derechos de Los Serrano, no ha recibido ninguna propuesta formal por parte de Fran Perea, como recogió El Confidencial Digital.

Natalia Sánchez, en el photocall por los dos años de 'Sueños de libertad'. GTRES

Habrá que esperar, al menos, unos meses más para saber si el esperado proyecto acaba finalmente poniéndose en marcha.