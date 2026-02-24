Ya es oficial: RTVE renueva 'El Grand Prix' por una nueva temporada este verano y ya busca a sus 12 pueblos

Este verano, vuelve 'el programa del abuelo y el niño'. RTVE ya trabaja en el regreso de El Grand Prix del Verano por cuarto año consecutivo y abre el casting para encontrar a los 12 nuevos pueblos que competirán en el espacio presentado por Ramón García.

La cadena pública señala en la nota de prensa que "a los juegos clásicos del programa", como La patata caliente, Los bolos, Los troncos locos o El diccionario, "se sumarán nuevos y divertidos retos".

Producido por EuroTV Producciones (Grupo iZen), el formato "mantendrá su esencia, evocando con su decorado la arquitectura de los pueblos de España".

La Corporación confirma la participación de 12 pueblos, dos más que en 2025, por lo que se presuponen más entregas. El año pasado, La 1 emitió 8 programas de El Grand Prix del Verano.

RTVE no detalla qué rostros acompañarán a 'Ramontxu' al frente del espacio de juegos. En 2025, la apuesta recayó en la casa, con Lalachus (La Revuelta) y Ángela Fernández (RNE) como las otras maestras de ceremonias. Tomaron el relevo de la creadora de contenido Cristinini.

Lalachus, Ramón García y Ángela Fernández, presentadores de 'El Grand Prix'. RTVE

Se desconoce también si sigue en pie la alianza con Prime Video. Para la temporada pasada, con el fin de aumentar la visibilidad del programa y abaratar los costes de producción, la plataforma estrenaba semanalmente El Grand Prix del Verano.

Es decir, justo al finalizar la emisión del programa en La 1, el capítulo estaba disponible en Prime Video para ser consumido inmediatamente después.

Así ha rendido 'El Grand Prix'

En su edición de 2025, El Grand Prix del Verano promedió un 12,4% de cuota de pantalla, con 930.000 espectadores y destacando en el público infantil, con un 28,9% de share. La gran final marcó un 13,9% y 1.049.000 seguidores.

En 2024, en la suma de sus 10 entregas, el formato logró un 12,2% y 1.092.000 televidentes, un año después del gran fenómeno que supuso su regreso en 2023.

La vuelta de El Grand Prix fue la revelación televisiva de aquel verano. El programa de Ramón García cerró su 15ª tanda con un excelente 19,2% de cuota y 1.691.000 espectadores en 7 entregas.