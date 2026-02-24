Eva Arguiñano, chef: "Para un pestiño delicioso es importante la fritura para que no esté ni quemado ni chuchurrido"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4-5 personas

Los pestiños son esos dulces andaluces que saben a cocina de abuela, a Semana Santa, Carnavales, o Navidades. Son un bocado delicioso de la repostería tradicional.

La receta es fácil, porque consiste básicamente en una masa de harina, aromatizada con ajonjolí, anís o canela, que se fríe en aceite de oliva y luego se baña en miel o se espolvorea con azúcar.

Para que esta "fruta de sartén", según la definición de la RAE, esté rica, el truco es que queden tiernos por dentro, y crujientes por fuera.

Pues bien, en uno de los retos que propuso Top Chef: dulces y famosos, los concursantes tuvieron que replicar las recetas de pestiños de tres mujeres, Mercedes, Montse y Pilar.

Belén Esteban, Natalia Rodríguez y compañía dispusieron de una hora para elaborar los pestiños.

Contaron en todo momento con los consejos de los jueces, Eva Arguiñano, Paco Roncero y Osvaldo Gross, mientras desde una habitación aledaña, las expertas en pestiños seguían la prueba.

"Un buen pestiño tiene que estar bien aromatizado. Si lleva mucha ralladura, en la fritura amarga", señalaba Arguiñano a la de Paracuellos al ver la gran cantidad que tenía preparada la que fuese colaboradora de Sálvame.

Ingredientes Ingredientes para pestiños de miel y naranja 500g de Harina

125g Aceite de oliva

125g Vino blanco

125g Zumo de naranja

Sal

Anís c/s

Piel de naranja Ingredientes para el baño de miel 500g de miel

125g de agua Paso 1 Calentamos el aceite con anís y la cáscara de naranja Paso 2 En un bol amasamos harina, aceite, zumo, vino Paso 3 Cuando nos cueste volcamos en la mesa y terminamos de amasar Paso 4 Tapamos en un bol y preparamos una olla con aceite, rodillo, una bandeja con papel para escurrir el exceso de grasa Paso 5 Después estiraremos y cortamos de la forma deseada al gusto Paso 6 Freír a 160ºC

La chef después recordó que también es fundamental darle la "forma adecuada" y que "es importante la fritura porque no los queremos crudos y quemados por dentro, o blancos, aceitosos o chuchurridos".

Finalmente, los peores valorados de esta primera prueba fueron Eva Isanta y Mariano Peña.

Gran variedad

Existen numerosos tipos de pestiños según la zona y la receta familiar. Los andaluces clásicos se elaboran con masa aromatizada con ajonjolí, anís o matalahúva y se fríen para después bañarse en miel o rebozarse en azúcar.

Cambia la forma (pañuelo doblado, rectángulo, lazo) y el grosor: en Andalucía suelen ser más pequeños y gorditos, mientras que en Madrid es común encontrarlos muy finos y crujientes.

Belén Esteban en 'Top Chef: dulces y famosos'.

También hay variantes industriales o de pastelería, como los pestiños de Estepa, con forma rectangular y marcado sabor a canela, o versiones rellenas de crema pastelera y distintas coberturas según la temporada.

Volviendo al talent de cocina, el programa se estrenó el domingo pasado con un flojo 9,2% de cuota de pantalla. Algo mejor le fue con su segunda entrega ya en su día definitivo, los miércoles. Top Chef: dulces y famosos registró un 11,4%, cinco décimas menos, eso sí, que El capitán en Japón (11,9%).

Si Marina Castaño quedaba eliminada a las primeras de cambio, la actriz Eva Isanta fue expulsada después de pifiarla con unas galletas.