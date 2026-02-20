Taz Skylar (30) sobre su peligrosa transformación física para 'One Piece': "No lo hagáis, bebed agua y comed comida"

El reparto del live-action de 'One Piece' se ha puesto muy en forma para la segunda temporada, y el propio Taz Skylar, actor español que interpreta a Sanji, puso en riesgo su salud para encarnar a su personaje de la forma más realista posible.

El cocinero de los Sombrero de Paja, de igual manera que el resto de integrantes de la tripulación capitaneada por Monkey D. Luffy, luce unos físicos espectaculares, y Skylar quiso llevar su interpretación a otro nivel entrenando más duro que nunca.

A través de una publicación de Instagram, el artista confiesa que estuvo 2 días sin beber y otros 3 días sin comer para que todos y cada uno de los músculos de su cuerpo estuvieran expuestos ante las cámaras. Pero, claro, es un extremo peligroso que llevó al intérprete a tener que entrenar con mascarilla de oxígeno.

One-Piece-Live

"No lo recomiendo"

Tras mostrar su preparación para la temporada 2 de 'One Piece', Skylar tuvo que realizar un comunicado especial donde confirmaba que fue él, por su propio pie, quien decidió realizar esa estricta medida de alimentación y entrenamiento para lucir de manera increíble en pantalla.

Por supuesto, el actor no recomienda realizar esta práctica bajo ningún concepto, puesto que es muy peligroso y puede acarrear graves problemas de salud.

"Que quede claro, no beber agua durante 2 días y no comer 3 fue mi propia elección, no me pidieron que hiciera esto. Estoy orgulloso de mi trabajo. Y quiero hacerlo lo mejor que pueda. Pero no recomiendo esto. Bebed agua, comed comida", asegura el artista a través de Instagram.

Este tipo de entrenamientos se suelen ver en las producciones de superhéroes, sobre todo de Marvel y DC, e incluso en competiciones de culturismo, donde los atletas buscan sacar a relucir sus músculos de una manera espectacular.

En este caso, Skylar ha intentado aproximarse lo máximo posible al anime y manga de Eiichiro Oda para que la versión live-action de Sanji sea muy pareja a lo visto en el material original. No obstante, aunque sea una decisión muy valiente, hay que ir con cuidado extremo para no sufrir ningún mal.

Otros actores de 'One Piece' como Iñaki Godoy también han realizado el mismo proceso de deshidratación para verse perfectos en pantalla, por lo que en estos nuevos episodios veremos a unos Sombrero de Paja realmente musculosos y pasados de rosca. La temporada 2 se estrena el 10 de marzo.