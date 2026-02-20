Entramos en la casa de Paula Vázquez en Madrid: más de 100 metros con una terraza de ensueño como mirador

Paula Vázquez es, sin duda, una de las presentadoras y modelos más icónicas de nuestra televisión. Con más de tres décadas de trayectoria a sus espaldas y tras conquistar a la audiencia con formatos como El juego del Euromillón o Fama, ¡a bailar!.

Actualmente, vive un momento dulce en RTVE al frente de Top Chef: Dulces y Famosos, una etapa profesional que compagina con el disfrute de un hogar diseñado a su medida.

Esa trayectoria de éxito le ha permitido construir un refugio personal que es el fiel reflejo de su esencia y gran personalidad.

Paula Vázquez

Situada en la exclusiva urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, su vivienda no solo destaca por el lujo de contar con vigilancia privada y cámaras las 24 horas, sino por un interiorismo que huye de lo convencional.

Al cruzar el umbral de esta casa de más de 100 metros cuadrados, lo primero que sorprende es la increíble luminosidad que baña cada estancia.

La decoración apuesta por un estilo moderno donde los tonos grises, negros y blancos sirven como lienzo para piezas de gran carácter.

El suelo de parqué aporta la calidez necesaria para equilibrar una estética que mezcla muebles oscuros de líneas sobrias con obras de arte de vanguardia.

Es en el salón donde la presentadora despliega toda su audacia decorativa, permitiendo que el color rojo domine la escena y conviva con elementos tan singulares como una mesa inspirada en una scooter o esculturas de gran formato, entre las que destaca un Buda de tamaño XXL que aporta un aire zen al conjunto.

En el dormitorio principal, Paula Vázquez apuesta por una estética mucho más relajada y minimalista que en su salón rojo.

La decoración se apoya en una base de tonos neutros, donde el blanco de las paredes y la ropa de cama actúan como un lienzo que aporta muchísima luminosidad y sensación de limpieza visual.

Este ambiente invita al descanso alejándose del ruido visual para centrarse en el confort. Una habitación muy minimalista.

Además, se percibe que Paula no renuncia a su pasión por el detalle: el uso de textiles de calidad y la disposición sencilla de los elementos confirman que busca un lujo silencioso.

La joya de la corona: una inmensa terraza rodeada de espacios verdes

La verdadera joya de la corona se encuentra en el exterior. Su terraza es un mirador privilegiado hacia esos cielos de Madrid que Paula tanto adora y que suele homenajear en sus redes sociales.

"Madrid son sus cielos, son cada uno de los paseos sin rumbo que diste por Huertas o el Barrio de las Letras, la calle Desengaño, la Puerta del Sol (...) Siempre será mi lugar donde volver", declaraba en una publicación en su Instagram.

Con suelos de césped artificial y un sencillo banco de madera, este rincón se convierte en su lugar de desconexión total.

Allí, entre colores vibrantes al atardecer y rodeada de áreas verdes, la actriz conecta consigo misma lejos del ruido de los focos, demostrando que su hogar en Pozuelo es, por encima de todo, su lugar en el mundo donde siempre decide volver.