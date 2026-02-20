Descontrol y personajes sin filtro, nos colamos en el estreno de 'Los Kikos': "Es una de las grandes decepciones de mi vida"

Marcaban las 21:33 horas cuando sonaba la marcha fúnebre. Dos féretros entraban en la sala del Teatro Las Vegas de Madrid, lugar donde se celebraría el entierro de Los Kikos, el primer acto oficial del nuevo programa Kiko Hernández y Kiko Matamoros.

Un formato innovador, irreverente y que bebe de la televisión antigua, la de Crónicas Marcianas, aquella televisión que triunfó en los 2000 y que su permanencia podría tener un hueco en YouTube, la única ventana capaz de hacer espacio a un programa de estas características.

Violencia verbal, imitaciones acertadas y un personaje clave que vuelve loco a los espectadores. Cuando Los Kikos pensaron en este formato, creían tener un programa revolucionario en sus manos. Sin embargo, tras vivir en directo la grabación de su primer programa, se podría decir que ha sido un intento 'fallido' de hacer una televisión revolucionaria.

Pero, para entender todo esto, hay que remontarse a lo que sucedió. La apuesta de Los Kikos fue la misma que hizo Xavier Sardá hace más de 20 años: la búsqueda de personajes que llamen la atención, que sean capaces de robar el protagonismo y caer bien al espectador. Pero, esta vez, en internet.

El funeral de Kiko Matamoros y Kiko Hernandez en 'Extrañas criaturas'. Youtube

¿Cuál podría haber sido el problema? Que solo existía un personaje capaz de generar amor-odio hacia ella misma: Triana Marrash, más conocida en redes sociales como La Marrash.

Se trata de una de las participantes de La Casa de los Gemelos 2, que se hizo con el premio del programa y logró operarse por completo el rostro, esculpiendo su cara y creando así un físico del que ella misma se siente orgullosa.

Este personaje está creado a partir de la vulgaridad, la irreverencia y, sobre todo, la capacidad de mezclar violencia verbal con física, algo que parece encantar al espectador de YouTube.

La Marrash, en pleno directo, coincidió con la "inminencia del ocultismo", Aramís Fuster. Ambas crearon el cóctel perfecto para que la curva de audiencia subiese.

La influencer llamó a la vidente "menopáusica", mientras que la otra le respondió que se trataba de "una próstata con patas". Sin duda, unas faltas de respeto que carecen de código ético pero, sin embargo, gustan al espectador.

Kiko Matamoros, Kiko Hernández y La Marrash en 'Extrañas criaturas'.

Aunque cabe destacar que el programa tiene puntos de humor que sí funcionaron en el directo. Los Kikos TV han querido contar con el imitador Josep Ferre, quien imitó a Isabel Pantoja haciendo chistes y comentarios que en el público funcionaron.

Pero parece que a la audiencia de YouTube no tanto, ya que la curva de audiencia bajó en ese momento, según ha podido saber este periódico. Sin embargo, puliendo los personajes, puede llegar a encantar al público de este nuevo canal.

Por otro lado, este nuevo programa tendrá más secciones: se hablará de sexo con concursantes de La Isla de las Tentaciones o La Villa del Pecado, se pretende hacer entrevistas más íntimas para conectar con el espectador y conocer a figuras más desconocidas, y contarán con una sección de cambio físico, patrocinada por una clínica estética que se encargará del antes y después.

Los Kikos confesaron que pocos han sido los excompañeros de profesión que les han deseado suerte para este nuevo proyecto. Sin embargo, es un formato que ha recuperado rostros que llevaban años en el olvido.

No solo Aramís Fuster, también estuvo presente durante este directo Sergio Alis, la transformista Rubí, la exconcursante de GH VIP Cristini o Paloma, la exestilista de Cámbiame, quien dijo abiertamente que, si llega a saber de qué iba el programa, no hubiese ido.

Kiko Matamoros, Aramis Fuster y Kiko Hernández en 'Extrañas criaturas'.

Un programa que no es apto para todos los públicos y que dará mucho que hablar, no solo por sus formas de expresarse o hacer televisión, sino por la reestructuración que deberán hacer Los Kikos tras hacer autocrítica del primer episodio.

El formato se estrenará el próximo mes de marzo y se emitirá cuatro días a la semana. Coincidirá en la parrilla de directos de YouTube con La cárcel de los Gemelos, programa del que seguro que saldrán muchos invitados que visiten el plató de Entrañables Criaturas.

La conclusión de sus creadores

Kiko Matamoros decidió pedir perdón al terminar el streaming porque no estaba de acuerdo con todo lo que había sucedido durante las dos horas de programa. "No pienso mirar las redes, porque lo que ha pasado en el escenario tampoco me ha gustado", comenzó diciendo el marido de Marta López Álamo, presente entre el público.

"Hoy, desafortunadamente, creo que no hemos estado a la altura de las expectativas ni de lo que es reclamable para un profesional. Son muchos años de experiencia y posiblemente esta sea una de las grandes decepciones de mi vida", añadió.

Kiko Matamoros y Kiko Hernández en 'Extrañas criaturas'.

Ciertos episodios acontecidos durante el programa, unidos a faltas de respeto y fallos técnicos, le hicieron sentarse ante los medios de comunicación y pedir disculpas.

Ante esta práctica, BLUPER, que estaba presente en la rueda de prensa, se interesó por las líneas rojas del programa, a lo que Matamoros no dudó en responder: "Las faltas de respeto, la violencia o todo lo que sea considerado delito de odio".

Y añadió: "Los experimentos con gaseosa. Creo que hoy hemos activado un artefacto y nos ha explotado en la cara".

Pero algo que no podemos pasar por alto es lo que dijo Hernández: tras escuchar las palabras de este periódico, aseguró que el espectador no necesitaba que le pidieran perdón, sino paciencia.

Tras la presentación, si algo queda claro es que hay un nicho que no existe en esta plataforma y que Los Kikos intentan ocupar. Pero es un programa que solo funcionará si los Kikos apuestan firmemente por su propia fórmula. Si no, pasará sin pena ni gloria.