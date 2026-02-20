Confirmado por la Justicia: Labrador, de 'Gandía Shore', investigado en Valencia por cuatro agresiones xenófobas

Duro revés para José Labrador. El valenciano, quien se dio a conocer por su participación en Gandía Shore en 2012, está siendo investigado por "cuatro delitos de lesiones y tenencia ilícita de armas".

El polémico concursante de realities, según informa el diario Las Provincias, ha tenido que declarar esta semana en un juzgado de instrucción de Valencia.

Labrador, tal y como revela el citado medio, ha sido denunciado por cuatro personas diferentes, todas ellas de origen extranjero. Ninguno se conocía entre sí.

José Labrador en una imagen promocional de 'La casa de los gemelos 2'. Zona Gemelos

Los hechos se remontan al pasado verano. De acuerdo al testimonio de las presuntas víctimas, tuvieron que ser atendidas de urgencia en el hospital tras recibir gas pimienta en el rostro "sin ninguna razón".

"Me quemaba el cuerpo y los ojos, no podía respirar", ha revelado uno de los presuntos agredidos a Las Provincias.

Según su relato, el denunciante se encontraba con un grupo de amigos en un reconocido parque de Valencia en la noche del 4 de julio de 2025.

Entonces, cerca de la medianoche, un grupo de ocho varones vestidos de negro -entre los que se encontraba Labrador- comenzó a propiciar agresiones xenófobas tras rociar con spray en la cara.

José Labrador en MYHYV en el año 2015

El joven sufrió diversas lesiones y tuvo que ser atendido en un centro de salud. Al día siguiente regresó al local de ocio en el que trabaja Labrador para pedirle explicaciones, al haberlo reconocido.

El resto de agresiones se sucedieron de la misma forma. Así, según la versión de las víctimas, el televisivo siempre les rociaba con gas pimienta y seguidamente les golpeaba.

El que también participante de Mujeres y Hombres y Viceversa ha justificado ante el juez el hecho de portar seis botes de spray de defensa personal alegando que no eran suyos y que se los "guardaba a sus compañeros".

Labrador optó por no responder a las preguntas de la acusación particular, sosteniendo que las víctimas lo han identificado por ser muy conocido y aparecer en televisión, y encontrarse en la zona cuando se produjeron los hechos que denuncian.

Labrador en la foto promocional del programa 'Gandía Shore'.

Por el momento, la investigación sigue su curso y habrá que esperar para conocer la resolución final.

No es la primera polémica que encara el valenciano en los últimos tiempos. De hecho, hace escasas semanas, fue expulsado del reality La casa de los gemelos, por su comportamiento agresivo con un compañero de programa que iba vestido con ropa de mujer.