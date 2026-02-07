La vida actual de David Leo: de ganar 1,9 millones de euros en 'Pasapalabra' a ser absuelto de dos presuntos delitos

Este pasado jueves, 5 de febrero, Pasapalabra entregó el mayor bote de su historia a Rosa Rodríguez. La gallega se alzó al fin con la ansiada victoria y ha conseguido llevarse los 2,7 millones de euros del premio.

Rosa, así, se suma a la privilegiada lista de ganadores de uno de los concursos más aclamados de la televisión. Un formato que se emite en Antena 3 desde el año 2020.

Antes, cabe recalcar, el programa se proyectaba en Telecinco. En la cadena de Mediaset, el bote más alto entregado fue de 1.866.000 euros. ¿El afortunado? Un joven malagueño llamado David Leo.

David Leo en Pasapalabra. Cedida

En octubre de 2016, David Leo García se alzó con el millonario premio tras completar el rosco más conocido de la televisión. Eso sí, este no era su primer formato en la pequeña pantalla.

Previo a su participación en el concurso presentado ahora por Roberto Leal, David formó parte de Saber y ganar, Avantti y Gran Slam. Como ya todo el mundo sabe, ninguno de ellos le reportó el beneficio que sí acabó haciendo Pasapalabra.

Tras su paso por el programa, se sumergió en la cuarta temporada del concurso El cazador, emitido en La 1. Entre enero de 2021 y junio de 2023, se convirtió en uno de los rostros habituales del formato de la cadena pública.

Su participación en el formato, sin embargo, se vio inesperadamente truncado tras ser acusado de un delito de lesiones físicas y otro de vejaciones contra su expareja. La Fiscalía, así, solicitó para él un año de prisión.

David Leo García, en 'El Cazador'. RTVE

Esta situación provocó que TVE tomara la decisión de no emitir las entregas ya grabadas de El Cazador. En su lugar aparecía Orestes Barbero, también exconcursante de Pasapalabra.

En mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga ratificó la sentencia absolutoria emitida en abril de 2024 por el Juzgado de lo Penal número 12 de Málaga, exonerando a David Leo García de los cargos por lesiones físicas y vejaciones injustas presentados en junio de 2023.

La denuncia, impulsada por su expareja, describía agresiones durante un viaje en febrero de 2023 en hoteles de Valencia y Santiago de Compostela.

La Fiscalía pedía un año de cárcel, multa de 400 euros e indemnización de 9.316 euros por baja laboral; la defensa de Julia Soria Montañez la desmontó como "contradictoria, tergiversada e inverosímil", insinuando motivos espurios.

La sentencia final confirmó la falta de errores probatorios y reafirmó la presunción de inocencia, al no hallar certeza contra García pese a pruebas documentales y testificales.

En la actualidad, David Leo cuenta con cerca de 13.000 seguidores en Instagram. Un perfil que se mantiene activo, pese a sus escasas publicaciones.

Su último post data del pasado mes de diciembre. El malagueño participó en el primer torneo de ajedrez de Casa Museo don Bosco. "David nos acompaña con una partida simultánea, en un encuentro donde ajedrez, pensamiento y creación dialogan de forma natural", rezaba la publicación.

Sus orígenes

David Leo García es licenciado en Filología Hispánica y desde pequeño mostró interés por el mundo de la poesía. A los 17 años ganó el Premio Hiperión por Urbi et orbi, compartido con Ben Clark, convirtiéndose en el ganador más joven de la historia del certamen.

Durante el curso 2007-2008, recibió una beca de la Fundación Antonio Gala en Córdoba, y sus versos integraron antologías clave como La inteligencia y el hacha y Tenían veinte años y estaban locos.

En 2011, obtuvo el XXIII Premio de Poesía Cáceres Patrimonio de la Humanidad por Dime qué. Esta obra marca un giro estilístico frente a su ópera prima, fusionando lirismo con un hiperrealismo conversacional para deconstruir el discurso poético tradicional, según Jorge Díaz Martínez.