Sergio Bezos (35), colaborador de 'La Revuelta', sobre su infancia en los 90: "No era un líder, solo disfrutaba del caos"

Es un rostro fijo en La Revuelta, pero pocos conocen realmente al 'chico del micrófono' del programa de David Broncano. Desde el patio de butacas, Sergio Bezos da voz cada día a las ocurrencias de los asistentes al show de La 1.

Nacido el 2 de mayo de 1990 en Valladolid, Bezos se crió en Móstoles. Es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos, además de haber estudiado saxofón en el conservatorio Rodolfo Halffter de la ciudad madrileña.

Según comentó en el pódcast Cuarto Milenial, presentado por Lalachus y Andrea Compton, su infancia fue muy 'de barrio'.

El cómico habló sobre el oficio de su madre, dedicada al mundo de la confección, y sus recuerdos sobre la industria textil en barrios y polígonos de Madrid, con talleres clandestinos y naves llenas de mujeres cosiendo.

Sergio asistió a clases de Primaria en un colegio de integración, ya que su hermana tiene discapacidad. Allí, el ambiente era protector, algo que contrastaba profundamente con lo que luego encontró en el instituto.

Sergio Bezos, en el pódcast 'Cuarto Milenial'. YouTube

"Iba a un instituto peculiar. Yo no era ejemplo de nada. No había 'bullying' como tal, es que estaba muy repartido. Nadie era el opresor de nadie. Todo el mundo estaba a ver quién quemaba algo, a ver quién tiraba la silla por la ventana", relató el madrileño.

El humorista del formato producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa aseguró que no era "un líder ni mucho menos". "Yo me he reído mucho, he disfrutado del caos. No era el ejecutor, era el 'graciosete'. Intentaba salvarme la vida llevándome bien con este y con el otro".

Como ha demostrado tantas noches en La Revuelta, Bezos también es gran saxofonista. En el programa de Podium Podcast, desveló que empezó en la música casi por casualidad.

Su profesora de música le suspendió una evaluación y, para motivarle, los padres de Bezos le apuntaron a clases. En la escuela, descubrieron que Sergio tenía una facilidad asombrosa para tocar instrumentos, lo que le acabaría llevando al conservatorio.

Su trayectoria en televisión

Sergio Bezos empezó en el mundo del espectáculo como monologuista, guionista y actor teatral. Trabajó en First Dates, como redactor, y en El Objetivo de Ana Pastor, como documentalista.

Posteriormente, colaboró en programas cómicos como Dani & Flo, Gente viva y Yu: no te pierdas nada, donde llegó a ser copresentador.

En 2021, fichó por La Resistencia de Movistar Plus+ como animador del público, en sustitución de Jaime Caravaca tras su despido. Tras tres temporadas, mantuvo su puesto en el salto del programa a TVE, bajo el nombre de La Revuelta.