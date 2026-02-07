Rosa Rodríguez, ganadora del bote de 'Pasapalabra', confirma su relación con Manu: "Hemos sido muy buenos compañeros"

Rosa Rodríguez y Manu Pascual se saluda de forma cariñosa tras uno de los Roscos de 'Pasapalabra'.

Rosa Rodríguez y Manu Pascual han formado una de las parejas más famosas de la televisión. Y no solo ha sido gracias a la rivalidad que han mantenido en Pasapalabra desde hace casi año y medio, sino por la complicidad que han mostrado en pantalla.

"Es la pareja del momento", definía la psicóloga Lara Ferreiro para EL ESPAÑOL. La experta aseguraba que los dos han conectado con los espectadores porque se trataba de un "dúo arquetipo": "Son tímidos, tienen perfiles bajos y no quieren llamar la atención".

Tal y como apunta Ferreiro, entre la profesora y el psicólogo ha habido una "potente química" en los 307 programas que han coincidido. De ahí, que la gente fantaseara sobre una posible relación sentimental entre ambos.

¿Manu y Rosa son o han sido pareja? La realidad es que no.

La gallega es categórica al desmentir que sean pareja. Lo cierto es que, más allá de la rivalidad del concurso, la relación entre Manu y Rosa se ha ido forjando a lo largo de multitud de jornadas de grabación hasta convertirse en un vínculo de amistad, respeto y admiración mutua.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en 'Pasapalabra'. Atresmedia Televisión

"Hemos sido muy buenos compañeros y hemos tenido una rivalidad muy sana, pero hasta ahí", decía la propia Rosa en conversación con EL ESPAÑOL tras ser preguntada al respecto. Y agregó rotunda: "No hay una relación romántica".

Aunque poco o nada se sabe de la vida íntima de los dos concursantes que han hecho historia, este jueves, durante su visita a El Hormiguero de Pablo Motos, Manu sí que hizo un comentario sobre su pareja real.

Ocurrió cuando Pablo Motos les preguntó cómo iban a ser sus vidas lejos de Pasapalabra, tras meses y meses volcados en el estudio.

El de Collado Villaba respondió que tenía pendiente volver a hacer deporte y que quería disfrutar de su familia, sus amigos, y de "mi chica, Laura".

Respeto y admiración

Al ser preguntada por el varapalo que ha sufrido Manu, porque al final él llevaba mucho más tiempo que ella peleando por el bote, Rosa decía lo siguiente a EL ESPAÑOL.

"Lo habrá vivido con la tristeza y el sinsabor de no haber ganado el bote final. Me imagino que también tiene que estar muy satisfecho con el papel que ha hecho y el recorrido que ha tenido en el programa", aseguró.

Roberto Leal consuela a Manu Pascual tras el triunfo de Rosa en 'Pasapalabra'.

Por lo tanto, entre Manu y Rosa sólo existe una relación basada en la amistad y admiración mutua. Eso sí, pasarán a la historia por ser la 'pareja de los récords' de Pasapalabra.

Ella se va con 2,7 millones de euros tras 307 programas. Es el bote más alto de la historia del concurso. Por su parte, él ha acumulado un total de 270.600 euros en 437 programas. Manu ha establecido el hito histórico de permanencia en Pasapalabra.