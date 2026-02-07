Tras recaudar 4.500 millones en taquilla confirma una nueva película: la mayor saga de piratas del cine regresa

La nueva película de 'Piratas del Caribe' ya está en marcha en Disney. Tras dudas sobre el futuro de la saga, se confirma que la sexta entrega de la ficción creada por Gore Verbinski se está desarrollando en estos momentos en los despachos de la Casa del Ratón.

Aunque quedan todavía muchos detalles por desvelar, supuestamente esta siguiente cinta contará con Margot Robbie como protagonista junto al hijo de Jack Sparrow, el mítico personaje interpretado por Johnny Depp que aun no sabemos si regresará, pese a que hay fuertes rumores que garantizan su reincorporación.

'Piratas del Caribe 6' será un reboot al uso para que Disney pueda continuar con la saga desde un punto de vista diferente, con nuevos personajes que abran nuevos horizontes a la vez que mantienen lazos con el pasado para que las viejas glorias hagan acto de presencia a modo de cameo.

'Piratas del Caribe' vuelve a los cines

'Piratas del Caribe 6' está en desarrollo en Disney

'Piratas del Caribe' es una de las sagas cinematográficas más exitosas de Disney, con hasta cinco películas estrenadas en salas comerciales con buen rendimiento en taquilla y críticas más que aceptables. La única duda, realmente, es si Johnny Depp regresará para continuar siendo el corazón de la historia.

A pesar de que Disney ha querido buscar un relevo generacional para el artista, que cortó lazos con la compañía tras sus escándalos con Amber Heard, Sparrow es el motor de 'Piratas del Caribe', por lo que su ausencia y poco peso en la trama pueden jugar en contra del reboot.

En cualquier caso, que la mítica historia de piratas vuelva a la pantalla grande son muy buenas noticias, y más si lo hace con una estrella de la talla de Margot Robbie, que ha firmado grandes pelotazos para Hollywood.

La película se encuentra en sus primeras fases de desarrollo y solamente sabemos que Krysty Wilson-Cairns ('1917') se encargará de firmar el guion. Evidentemente, no hay fecha de estreno prevista.