Pablo Motos (60) y su clave para el éxito: "A una persona trabajadora no le gana nadie"

Pablo Motos es uno de los presentadores más conocidos e influyentes de España, y también una de las figuras más controvertidas de la televisión actual.

Motos nació en Requena (Valencia) en 1965. Tras estudiar una FP de Electricidad, el valenciano comenzó como dj en una discoteca y locutor de radio durante el día para ganarse la vida. Su talento empezó a destacar en Onda Cero Valencia, donde más tarde se convirtió en colaborador de Julia Otero.

Tras ello, presentó el programa No somos nadie en M80 Radio, considerado el germen de lo que hoy se conoce como El Hormiguero.

Fue en 2006 cuando comenzó a crear y presentar un formato innovador que combinaba entrevistas, humor, ciencia y espectáculo. Hoy, el programa es todo un éxito de audiencia, consolidándose como líder del access prime time en España.

Todo un referente del entretenimiento en España, sabe muy bien de primera mano lo que es el éxito. Lo define en cuatro palabras. "A una persona trabajadora no le gana nadie", expuso en el podcast Tengo un plan.

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

Las claves del éxito

Para el presentador de las hormigas, el primer paso es tener fe en lo que haces y al mismo tiempo esforzarte al máximo: "Las personas de éxito tienen confianza en sí mismas, la trabajan y la tienen. Tienen una confianza extra. Son persistentes. Hacen su trabajo en cada momento".

El segundo paso, según él, es la obsesión por tu proyecto. "La gente habla mucho de la pasión. La pasión viene cuando viene, pero no viene todos los días. Yo hablo más de la obsesión", afirma.

En su caso, esa obsesión se traduce en estar siempre atento a cualquier detalle que pueda mejorar su programa: una frase escuchada entre amigos o una canción que pueda ir en una cámara súper lenta: "Yo estoy obsesionado con El Hormiguero y puede sonar negativo, pero para mí no lo es".

Otro elemento fundamental es la resistencia ante los golpes y las dificultades. "Tienes que tener resistencia a lo negativo, a los golpes. No te puedes venir abajo".

"Tú no sabes si estás a un kilómetro de la meta o a cien. Pero no te puedes venir abajo, eso no sirve para tener éxito. Tienes que volver a intentarlo y mirar", explica.

Finalmente, advierte sobre la importancia de ser sincero contigo mismo y conocer tus límites. "Tienes que ser sincero. Esta cosa que hay ahora de que todo el mundo puede cumplir sus sueños es mentira. Tienes que darte cuenta si algo es para ti o no es para ti. Eso te das cuenta tú cuando ya no te queda aliento".

Cuatro simples palabras que parecen definir su filosofía y que, sin duda, se reflejan en su éxito: El Hormiguero se ha consolidado como un referente de la televisión, liderando las audiencias cada noche.

De media, cada entrega del espacio acumula un share que se sitúa entre el 14% y el 16% de cuota de pantalla, cifras que reflejan su consolidación como uno de los programas más seguidos de la parrilla televisiva.

Mientras, El Desafío confirma su capacidad para crear formatos únicos, y su sociedad con Jorge Salvador ha convertido su talento en riqueza, fama y una amistad inquebrantable.