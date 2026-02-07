Ya es oficial: Daniel Illescas bate el récord de apnea en 'El desafío' pulverizando la marca que logró Rosa López (4:40) en 2023

El influencer Daniel Illescas ha marcado un hito en 'El desafío' al batir el récord de la apnea.

Decía Jorge Salvador, productor de El desafío, que la apnea es la prueba reina del programa junto a aquellas en las que el fuego está presente.

Y lo es, porque dicho reto "lleva al límite absolutamente al concursante", aseguraba en la presentación de la presente edición del formato que triunfa cada viernes en Antena 3.

"Ese día no se les puede hablar porque están concentradísimos. El momento final es impresionante", decía rotunda el socio de Pablo Motos.

Pues bien, cuando tan sólo habían pasado 24 horas del bote de Rosa Rodríguez en Pasapalabra, Antena 3 emitió otro momento histórico. Esta vez, el protagonista fue Daniel Illescas.

El influencer no solo se superó a sí mismo en la prueba de la apnea, sino que pulverizó la mejor marca del formato de 7yacción, que hasta ahora estaba en manos de Rosa López (4:40).

Daniel Illescas, sumergido bajo el agua, ante la supervisión de Juandi Alcázar.

Illescas volvió a confirmarse como uno de los grandes favoritos a la victoria final, con una marca absolutamente estratosférica: 4 minutos y 47 segundos.

"No queremos meter presión, pero las expectativas son altas", decía Roberto Leal al presentar la prueba de la apnea, mientras Illescas ya estaba preparado, sumergido en el agua, bajo la supervisión de Juandi Alcázar.

Aunque ha sido un "trabajador", lo cierto es que el creador de contenido competía contra su "mente". "Soy un rallao. Siempre estoy dándole vueltas a la cabeza. No consigo relajarme. Soy un culo inquieto", confesaba en el resumen de su entrenamiento.

"Como conozco mi cuerpo, sé que lo voy a llevar al límite", añadía. "Voy a intentar que mi cabeza no me juegue una mala pasada, porque tienes mucho tiempo para empezar, y eso no es bueno".

Daniel Illescas, completamente exhausto tras destrozar el récord de Rosa López de la apnea.

Ya a la hora de la verdad, y ante el silencio sepulcral que requiere la apnea, Daniel Illescas arrancó este desafío que no solo pone a prueba la capacidad pulmonar, sino el control mental y la tolerancia a la presión.

Los tres primeros minutos fueron pan comido para el concursante, que aguantó en la misma posición. Fue entonces cuando el instructor de buceo le fue acomodando a una postura mucho más vertical para afrontar la parte final, apoyando ya las manos en el cubículo de agua.

Sufrimiento final

Cuando superó los 4 minutos, la marca de Willy Bárcenas, Juandi ya empezó a pedir sus habituales OK para cerciorarse de que todo iba bien. Illescas ya empezaba a convulsionar. "Está perfecto. Hoy es el día, tío", continuaba alentando Juandi, mientras que el plató vivía el momento con el corazón encogido.

Y es que cada segundo era un mundo. Con 4.47, el experto en buceo sacó del agua a un Daniel Illescas completamente molido, exhausto, y que intentaba recuperarse del fortísimo esfuerzo cogiendo bocanadas del aire.

Daniel Illescas llora de la emoción tras el hito conseguido en 'El desafío'.

"¡Esto es historia!", dijo muy emocionado Roberto Leal, que felicitaba a Illescas: "Eres un tío muy grande. Olé tus santos... valores, porque lo que acabas de conseguir es muy grande". El influencer rompió a llorar al saber que el récord histórico de El desafío era suyo.

"Se lo quiero dedicar a Juandi, pero también a su madre [estaba presente en plató] porque justo cuando estábamos entrenando estaba en el hospital muy enferma. Esta fuerza también la he sacado por él", dijo Daniel Illescas. "Tienes un hijo encantador, que me ha llevado hasta lo máximo que he podido".

Y, como era lógico, el influencer recibió la máxima puntuación del jurado, con tres 10. "Era de justicia". El precio por ganar la gala, de 12.500 euros, lo destinó a la asociación Kind Surf "que utiliza el agua y el mar como terapia para niños de exclusión social".

Ránking histórico de apnea de El Desafío:

Daniel Illescas – 4:47 minutos – El Desafío 6 Rosa López - 4:40 minutos - El Desafío 3 Jorge Sanz - 4:37 minutos - El Desafío 1 Manuel Díaz 'El Cordobés' - 4:30 minutos - El Desafío 5 Gemma Mengual - 4:24 minutos - El Desafío 1 Omar Montes - 4:23 minutos - El Desafío 2 Jorge Blanco - 4:13 minutos - El Desafío 3 Mariló Montero - 4:08 minutos - El Desafío 3 Pablo Puyol - 4:02 minutos - El Desafío 1 Feliciano López y Willy Bárcenas – 4:01 minutos – El Desafío 5 y 6

Ránking provisional de apnea en El Desafío 6: