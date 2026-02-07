56 millones de euros en taquilla y nadie la supera 12 años después: la mayor comedia española sigue reinando

56 millones de euros en taquilla y nadie la supera 12 años después: la mayor comedia española sigue reinando

Bluper

56 millones de euros en taquilla y nadie la supera 12 años después: la mayor comedia española sigue reinando

'Ocho apellidos vascos' se estrenó hace 12 años y aún no ha habido película que supere su récord en la taquilla.

Más información: 80 millones de euros y 12 años después la mejor comedia española vuelve con formato insólito: "Solo 80 minutos."

Publicada

Hace más de una década se estrenó en la cartelera española la que hasta la fecha es la comedia más taquillera de la historia de nuestro país: 'Ocho apellidos vascos'.

Con una continuación directa y un impacto cultural bestial, el filme de Emilio Martínez-Lázaro esgrime y luce, 12 años después, sus 56 millones de euros en cartelera con orgullo: la historia protagonizada por Dani Rovira y Clara Lago no ha tenido rival digno todos estos años y nos surge una duda: ¿habrá más secuelas?

'Ocho apellidos catalanes' replicó la fórmula de la película de 2014 incorporando a nuevos actores y llevando el romance de Amaia y Rafa a tierras catalanas. Pese a que también funcionó muy bien, el recibimiento fue diferente y 'Ocho apellidos marroquíes' asestó un duro golpe a la serie cinematográfica.

Teniendo en cuenta que ahora mismo reinan las secuelas, los reboots y contenidos que estiran, groso modo, ideas originales que triunfaron en su momento, puede que sea un buen momento para desenterrar esta producción para darle una continuación similar a la publicada hace 12 años.

'Ocho apellidos vascos' se mantiene en lo más alto de la taquilla española.

'Ocho apellidos vascos' se mantiene en lo más alto de la taquilla española.

'Ocho apellidos vascos' sigue reinando: ¿habrá más secuelas?

'Ocho apellidos vascos' marcó un antes y un después en el cine español, reestructurando la comedia y el modo en el que se enfocan los largometrajes de comedia. A pesar de que ha habido muchos intentos por replicar la fórmula de Emilio Martínez-Lázaro, nadie lo ha conseguido hasta la fecha.

Habiendo pasado más de una década y con la taquilla más exigente que nunca, con un público que solo acude a salas si la ocasión realmente lo merece, quizá es el mejor momento para traer de vuelta a Dani Rovira, Clara Lago, Carmen Machi y Karra Elejalde para dar forma a una "secuela tardía" que explore qué han hecho los personajes hasta ahora.

No es descabellado pensarlo: todos continúan en activo y de hecho Machi acaba de reaparecer en cartelera de nuevo gracias a 'Aída y vuelta', y Elejalde es un recurrente de la cinematografía española con múltiples proyectos recientes en su haber.

Desde luego, si el equipo original se juntara de nuevo la cosa está clara: esos 56 millones de euros podrían pasar a ser el doble fácilmente.