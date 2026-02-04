Chenoa, 50 años, sobre la longevidad: "Hago deporte cuatro veces por semana y levanto kilos que da gusto"

Chenoa es una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Desde su salto a la fama en Operación Triunfo 2001, la cantante y presentadora mallorquina ha demostrado que nada se le pone por delante. Más de dos décadas de carrera la han consolidado como un referente de versatilidad en la música y la televisión.

Actualmente, la intérprete se centra en su faceta televisiva. Ha sido maestra de ceremonias de OT 25, jurado de Tu cara me suena y ahora lidera la segunda temporada de The Floor en La 1.

Este regreso a la televisión pública llega tras su último gran hito: las Campanadas 2026 en RTVE junto a Estopa, que lograron el mejor resultado de los últimos 15 años con un promedio del 13,3% de cuota.

Chenoa en 'The Floor'

Además de su éxito profesional, Chenoa mantiene una disciplina personal que le permite afrontar cada proyecto con energía y vitalidad. En el canal de YouTube de Patricia Pérez, reveló cuáles son sus rutinas para mantenerse en plena forma a sus 50 años.

Comienza el día con disciplina y hábitos muy definidos, aunque no es mucho de desayunar. Todos los días se levanta a la misma hora: "Me levanto a las 8 de la mañana, haya dormido 3 o 4 horas y no como nada, solo un café".

En ocasiones, se permite una tostada con tomate y aceite de oliva: "No soy dada a desayunar mucho. El café solo, no me gusta la lactosa".

Y directa a hacer deporte, pero a partir de las 11 de la mañana y en casa: "En ayunas hago 30 minutos de aeróbico y otros 30 de fitness". "Lo hago yo sola, no voy al gimnasio. Quito la mesa del salón. Como viajo mucho no puedo ir a un gimnasio, entonces intento hacerlo yo".

Su alimentación es variada y asegura que le apasiona comer verdura: "Todo el hidrato de carbono me flipa, pero lo quito y me como un trozo de carne con ensalada y verdura. Me encanta la verdura, el brócoli, las espinacas, los guisantes...".

De bebida, prefiere el agua con limón. Esta ayuda a reforzar el sistema inmunológico debido a su alto contenido de vitamina C y estimula una mejor digestión.

A diferencia de la comida, en la cena opta por algo ligero y cenar pronto. "A las nueve me parece tarde".

Aunque a veces el hambre le pueda... "Me relajo por la noche, y muchas veces tengo un hambre bestial, intento controlar la ansiedad que tengo y a veces tiro de un batido proteínico para irme a dormir".

El año pasado, la artista cumplió 50 años, una etapa que a menudo se relaciona con la llamada "mediana edad". Sin embargo, en una entrevista con El Mundo, Chenoa confesó que nunca ha experimentado ese tipo de crisis.

"Hago deporte cuatro veces por semana, levanto kilos que da gusto verme y aguanto una plancha de un minuto, aunque sude como un perro".

La presentadora se cuida, aunque advierte que "a veces me despisto, me como unos turrones de más y no pasa nada". Y está bien, en el equilibrio está la virtud.