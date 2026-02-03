1,5 millones de euros en taquilla 12 años después de su éxito: la comedia española de Paco León que arrasa en los cines

El regreso de 'Aída', una de las mayores comedias españolas de la televisión, ha sido un rotundo éxito. Durante su primer fin de semana, la película de Paco León ha recaudado la friolera de 1.557.475 euros, siendo ya uno de los lanzamientos más destacados del año.

Aunque había dudas sobre la resurrección de este pelotazo que marcó a toda una generación durante los primeros años de los 2000, el equipo de 'Aída y vuelta' ha sabido recuperar el espíritu de la serie para ofrecer un enfoque más fresco y renovado, todo para enamorar a los verdaderos amantes de la ficción protagonizada por Carmen Machi.

Aunque con ausencias notables como la de Ana Polvorosa, el juego meta propuesto por Paco León y Fer Pérez ha surtido efecto conquistando la cartelera de nuestro país y con críticas perfectas por parte de los profesionales.

'Aída y vuelta' lidera la taquilla española.

'Aída y vuelta' conquista y domina los cines

Estrenada el pasado 30 de enero en cines, 'Aída y vuelta' supone el regreso de una de las ficciones más relevantes de la historia de España. Junto con 'Aquí no hay quien viva', la serie de Carmen Machi es uno de los mayores estandartes de la comedia televisiva de España, y se ha demostrado que el público quiere más.

'Aída y vuelta' aborda el rodaje de un capítulo de la serie con tramas que transcurren tanto dentro de la ficción con los personajes de 'Aída' como fuera de ella con los propios actores y sus relaciones, que dan pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.

Sirviendo como continuación a la vez que renovación, gracias a ese mencionado toque meta que permite que la historia salga de sus estándares de ficción, 'Aída y vuelta' puede ser la clave para que estos personajes encuentren un nuevo hogar en el audiovisual. Veremos si a partir de aquí hay más futuro para 'Aída'.