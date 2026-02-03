Audiencias: 'DecoMasters' (11,8%) pierde por tercera semana consecutiva contra 'Casados a primera vista' (13,5%)

Una semana más, y ya van tres, DecoMasters no puede contra Casados a primera vista. Este lunes, 2 de febrero, el programa de Telecinco volvió a imponerse al talent de decoración de La 1, ambos con datos similares a la semana anterior.

Casados a primera vista lideró el prime time con un buen 13,5% de cuota de pantalla, con 884.000 espectadores. Sube 5 décimas respecto al lunes pasado, confirmándose como la primera revelación de la cadena en este 2026.

El espacio presentado por Patricia Montero, que 'canceló' su expulsión por el abandono de Antonia Dell'Atte y María Zurita, también creció 6 décimas desde la entrega anterior. Un 11,8%, con 772.000 seguidores, lo convierten en la segunda opción de la noche.

El resto del prime time se salda con un 9,3% y 691.000 fieles para Renacer en Antena 3; un 5,5% y 476.000 televidentes para Proyecto Sistiaga en Cuatro, y un 4,6% y 359.000 espectadores para El Taquillazo de laSexta, con la película Agente X: última misión.

En el access, El Hormiguero de Pablo Motos arranca la semana liderando frente a La Revuelta de David Broncano. La visita de Mika y el doctor Manuel Barbacid, que ha conseguido eliminar en animales el cáncer de páncreas, registró un 14,1% en Antena 3; la de Leiva a TVE, un 11,6%.

Rozando el 10%, First Dates cumple en Telecinco como antesala de Casados a primera vista. Y en el mano a mano entre Wyoming e Iker Jiménez, gana el primero por 3 décimas. El Intermedio anota un 6,5% en laSexta y Horizonte un 6,2% en Cuatro.

