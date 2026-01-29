Cuando la realidad supera a la ficción: la escena de 'Aída y vuelta' en la que Eduardo Casanova revela que tiene VIH

Quedan tan solo unas horas para que vea la luz Aída y vuelta, la adaptación cinematográfica de la mítica serie que emitió Telecinco entre 2005 y 2014.

Tras meses de rumores, el reencuentro se anunció en la forma menos esperada, como película en la que se aborda el rodaje de un capítulo de la ficción de Globomedia.

Una cinta en la que, más allá de sus personajes, los actores tienen sus propias tramas, con reflexiones sobre los límites del humor, el mundo de la comedia o la fama.

Para ser más claros. Carmen Machi no es Aída, es Carmen Machi. Paco León no da vida al Luisma y sí a Paco León. Y Eduardo Casanova no interpreta a Fidel, sino a sí mismo.

Y es con este último con quien se da una curiosa coincidencia, como pudo comprobar BLUPER, que disfrutó del preestreno de la película esta semana.

Paco León y Eduardo Casanova. THE MEDIAPRO STUDIO

En determinado momento, Secun de la Rosa pide a Eduardo Casanova que se grabe un vídeo diciendo que tiene VIH para eliminar "estigmas". Sin saber que su compañero de reparto vive con el virus.

Al final de la cinta, hecho un manojo de nervios, el también concursante de Decomasters cuenta que tiene VIH y el resto de intérpretes le muestran su apoyo sin ambages. Aída y vuelta se grabó entre los meses de marzo y abril de 2025.

Es decir, más de medio año antes de que Eduardo publicase un post en redes sociales revelando que realmente tiene VIH y que hablará de su experiencia en un documental producido por Jordi Évole.

Ante las acusaciones a Casanova de haberse lucrado con el documental, Évole no pudo ser más tajante respondiendo a este periódico: "Edu no ha cobrado nada por hacer este documental, te lo garantizo".

El actor se convirtió así en la primera figura mediática española en reconocer públicamente que posee este virus, aunque no hay que olvidar el caso de Sonia Martínez.

El reparto completo de 'Aída y vuelta'. Mediaset España

La presentadora, fallecida en 1994 por complicaciones derivadas del sida y las adicciones, denunció en televisión la poca solidaridad con la que se encontró después de que todos supiesen que era drogadicta y VIH positiva.

Afortunadamente, los avances científicos han permitido que el diagnóstico del VIH no sea una sentencia de muerte. Que tenerlo no implique desarrollar sida gracias al tratamiento correcto.

Sin embargo, aunque no al mismo nivel que hace 30 años, siguen existiendo prejuicios y desinformación en torno al VIH. De ahí la importancia de que películas como Aída y vuelta y testimonios como los de Eduardo Casanova den visibilidad a la enfermedad.

🎙️ @pacoleonbarrios, director y coguionista de "Aida y Vuelta": "Lo de Eduardo está tratando como ficción y solo nosotros lo sabíamos; después por una situación personal, él ha necesitado hacerlo público"



Sigue el directo👇https://t.co/UJ147tANDf pic.twitter.com/ir98XSoDa4 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) January 28, 2026

Este miércoles, en una entrevista promocional con Àngels Barceló en Cadena SER, Paco León aclaraba la coincidencia: "Lo de Eduardo está tratado como ficción y solo nosotros lo sabíamos. Después, por una situación personal, él ha necesitado hacerlo público"

Su mensaje en 'La Revuelta'

El propio Edu, antes de romper su silencio, acudió a La Revuelta para presentar Silencio. Se trata de una miniserie de Movistar Plus+ con el virus como tema central.

El actor hizo hincapié en que "indetectable es igual a intransmisible" con el VIH, generando cierto revuelo porque no se había dado la información completa.

Días después, el programa de David Broncano contó con Jara Llenas-García, doctora especialista en enfermedades infecciosas, para que realizase la debida matización.

María León y Eduardo Casanova, en 'La Revuelta' de Broncano. RTVE

El mensaje de que "indetectable es igual a intransmisible" está demostrado científicamente, pero es fundamental hacerse la prueba para saberlo.

"Si consiguiésemos que todo el mundo fuera diagnosticado, que se pusiesen en tratamiento y que todo el mundo estuviese indetectable, acabaríamos con la epidemia", aclaró Llenas-García.

"Lamentablemente, en España, el año pasado hubo 3.340 casos de VIH. ¿Por qué? La mayoría de esa gente no está diagnosticada, no estaba en tratamiento y, por lo tanto, no era indetectable", expuso la experta en el show de La 1.

'Aída y vuelta' cruza fronteras

Esos mensajes de calado social, como el de la eliminación de estigmas sobre el VIH, o simplemente las tan necesarias risas, viajarán al otro lado del charco con Aída y vuelta.

El 6 de febrero, la película se estrenará en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y cuatro países de Centroamérica. Además, Carmen Machi y Paco León asistirán a la presentación del largometraje el 5 de febrero en el Cinépolis Coconut Grove de Miami.

Hoy @pacoleonbarrios ha visitado @informativost5 con su película Aída y Vuelta (estreno 30 enero).

Nuestra conversación en Esperanza Sur: pic.twitter.com/LvCLTXew3i — Carlos Franganillo (@cfranganillo) January 22, 2026

Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, Aída y vuelta ha conseguido algo que parece incluso más difícil que cruzar el charco: saltar de una cadena de televisión a otra, como parte de una intensa campaña de promoción.

Además de una entrevista en pleno Informativos Telecinco con Carlos Franganillo y otros espacios de Mediaset, el elenco ha visitado El Hormiguero en Antena 3 y La Revuelta en La 1