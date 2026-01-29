Chenoa y su inesperada confesión a las preguntas clásicas de Broncano: "Estoy de búsqueda hasta las narices"
La mallorquina estrena la segunda temporada de 'The Floor' en TVE con muchas novedades.
Chenoa es una de las artistas más reconocidas de nuestro país. A lo largo de los años, la cantante y presentadora mallorquina ha demostrado que nada se le pone por delante. Más de dos décadas de carrera la han consolidado como un referente de versatilidad en la música y la televisión.
Actualmente, la intérprete está centrada en su faceta televisiva. Tras ejercer como maestra de ceremonias de OT 25, formar parte del jurado de Tu cara me suena y presentar las Campanadas junto a Estopa, ahora lidera la segunda temporada de The Floor en La 1.
Con este motivo, el rostro de TVE ha visitado La Revuelta como antesala al estreno de su concurso, que llega con numerosas novedades, entre ellas la presencia de público en el plató.
“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a una de las personas que conocen el 93 % de los españoles”, expresó David Broncano al darle paso, según un estudio de popularidad.
La artista llegó además acompañada de una sorpresa muy especial: su perrita Chloe, a la que adoptó hace más de un año. "La vi por foto, me enamoré y la adopté", explicó la cantante.
Sin duda, el momento ha destacar ha sido cuando el presentador le ha hecho las preguntas clásicas. Sobre el dinero, Chenoa ha contestado por encima: "No lo calculo, soy una ignorante con iniciativa".
Sin embargo, en la del sexo se ha extendido un poco más y ha sido muy clara: "En los últimos treinte días nada. Cero patatero".
La artista explicó que está muy centrada en sí misma: "Es que estoy muy concentrada, estoy a mi bola", y aclaró que está enfocada en "ahorrar energía para trabajar y para hacer las cosas bien".
La cantante incluso bromeó comparándose con Rosalía y su famoso "celibato", aunque Broncano le respondió con humor: "Soy como Rosalía que decía que tenía un celibato de esos". "Pero eso fue más trola que vamos", expresó Broncano con su sentido del humor.
"Yo te soy sincera, cero. Estoy muy bien ahora", afirmó Chenoa, defendiendo su decisión y asegurando sentirse cómoda con su situación actual. “Un cero y a mucho orgullo”, añadió entre risas.
Además, quiso reivindicar el autocuidado y el deporte en casa como parte de su rutina diaria: "Hago deporte cuatro veces por semana. Me pongo YouTube, quito la mesa del salón y tengo unas pesas".
También lanzó un mensaje directo a quienes critican este tipo de entrenamientos: "Estoy hasta las narices de que la gente que hace deporte en su casa venga el listo de turno y le diga 'con eso no te va a bastar'. Menos es nada. Así que si hacéis 20 minutitos, lo que digan los demás, que lo digan".
"Un cero y a mucho orgullo. ¿Qué voy a mentirte y decirte bueno es que me lo paso?", añadió la artista sin reparos ni vergüenza de su dato.
🥔 El cero patatero de Chenoa. Y cabeza alta, que no pasa nada #LaRevuelta @Chenoa pic.twitter.com/c4wyzy5B5c— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 28, 2026
Por último, Chenoa reflexionó sobre su actitud ante el amor: "Yo le he dicho al universo que ya estoy preparada, que estoy bien, pero que no voy a buscar absolutamente nada. Estoy de búsqueda hasta las narices".
Y avisó a navegantes: "Yo ya no busco a nada ni a nadie. Si queréis buscarme, aquí me tenéis… y ya veremos cómo estoy, porque voy por días".