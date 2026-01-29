Adiós a 'Juego de Tronos': la mayor saga de fantasía confirma serie tras vender 50 millones de ejemplares

Ya es oficial: el inmenso universo de fantasía de Brandon Sanderson, uno de los autores de fantasía más prestigiosos de los últimos tiempos, salta al audiovisual de la mano de Apple TV. El escritor, que llevaba años intentando llevar a cines y televisión su querido Cosmere, encuentra un hogar en la plataforma de la manzana para adaptar sus historias.

Y lo mejor es que a diferencia de otros creativos como George R.R. Martin y J.K. Rowling, Sanderson tendrá control total y absoluto sobre las producciones seriadas y cinematográficas del Cosmere que se pongan en marcha en Apple. Es decir, que no solo será consejero, productor o supervisor: tendrá funciones creativas y tomará decisiones importantes.

Apple no quiere correr riesgos y tampoco quiere limitar la visión del autor, por lo que va a permitir que el padre de Mistborn pueda moverse con libertad en las producciones, teniendo tanta voz y voto como cualquier productor o alto ejecutivo de la plataforma que se involucre en el ambicioso proyecto que busca superar a 'Juego de Tronos' y 'El Señor de los Anillos'.

Brandon Sanderson desembarca en Apple TV

La adaptación del mundo de Sanderson se dividirá en dos bloques: 'Nacidos de la bruma' tomará la vía cinematográfica para conformar una saga de películas, en cines y streaming, y 'El archivo de las tormentas' se convertirá en una serie totalmente destinada a Apple TV.

La compañía confía firmemente en que el Cosmere va a funcionar y por ello pone en marcha un proyecto colosal que busca conquistar todos los ámbitos del entretenimiento. Y no es para menos teniendo en cuenta que Sanderson ha vendido ya más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo.

Desde luego, es una de las mayores apuestas recientes que se ha hecho en la industria del celuloide, puesto que recrear los universos de Sanderson va a requerir de una buena inyección económica. De momento no hay fecha de estreno para ninguna de las adaptaciones y no se esperan pronto.