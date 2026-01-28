Ya es oficial: Netflix anuncia una miniserie de ficción sobre Marta del Castillo con los creadores de ‘El caso Asunta’

El caso Marta del Castillo se convierte en serie. Netflix ha anunciado este miércoles, 28 de enero, que "próximamente" comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción que abordará la desaparición y asesinato de la joven hace ahora 17 años.

La producción correrá a cargo de Bambú Producciones (El caso Asunta), en colaboración con La Claqueta. Es importante destacar que la miniserie cuenta con el apoyo de la propia familia de Marta del Castillo.

Lo cierto es que este proyecto, que aún no tiene título, ha sido anunciado por sorpresa y no en la presentación que hizo Netflix la semana pasada de todos sus contenidos para 2026.

La miniserie sobre el caso de Marta del Castillo se sumará a la docuserie ¿Dónde está Marta?, de Paula Cons, que Netflix estrenó en 2021.

Producido por Cuarzo Producciones, este true crime de tres episodios reconstruye el caso que conmocionó a toda España a través de testimonios de familia, amigos y periodistas, repasando la noche de su desaparición, la investigación policial y las múltiples versiones del principal acusado, Miguel Carcaño.

Imagen oficial de '¿Dónde está Marta?'

El 24 de enero de 2009, la sevillana Marta del Castillo, de 17 años, desapareció tras salir de casa para encontrarse con su exnovio, Miguel Carcaño. Días después él confesó haberla asesinado y aseguró que arrojó el cuerpo al río Guadalquivir, versión que después cambió varias veces.

El caso generó una enorme conmoción social, múltiples búsquedas infructuosas y varios juicios mediáticos. Carcaño fue condenado a 21 años y tres meses de prisión, pero el cuerpo de Marta nunca ha sido encontrado, por lo que el caso sigue marcado por incógnitas.

Ramón Campos y el 'true crime'

Como se decía líneas más arriba, la producción correrá a cargo de la compañía de Ramón Campos, el rey del true crime en España. Además de El caso Asunta, suyos son también La viuda negra, la película sobre el crimen de Patraix, o El caso Alcàsser. Todos estos en Netflix.

Y en Prime Video, lanzó Cómo cazar a un monstruo de la mano de Carles Tamayo.

Ivana Baquero y Carmen Machi protagonizan 'La viuda negra' (Netflix).

"Entrevistar a Bretón es lícito, porque esto habla del momento en el que vivimos", aseguraba el productor en esta entrevista exclusiva para BLUPER a colación del debate sobre el true crime.

"No estoy a favor de que se hagan juicios morales hacia los que hacemos documentales sobre casos reales", añadía Campos.

Hace unas semanas, por cierto, trascendió que Bambú retomaba su relación con Atresmedia, casa donde hiciese Velvet o Fariña, con El hombre equivocado. Se trata de una docuserie de investigación que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España.