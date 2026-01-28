Llega a Telecinco la serie 'Pura sangre': así es la 'Yellowstone' española con Ángela Molina y Amaia Salamanca

Una "historia de pasiones" a lo Yellowstone. Así es Pura sangre, la nueva serie que Telecinco estrena este miércoles, 28 de enero, en su prime time (23:00), tras First Dates.

Ángela Molina, Blanca Romero, Amaia Salamanca, Pep Munné, Aitor Luna, Jaime Zatarain, Maru Valdivieso y Pedro Casablanc lideran el reparto de esta ambiciosa ficción que tiene el sello de Shine Iberia, la productora de MasterChef.

Bajo la premisa de seguir la estela de la serie de SkyShowtime, Pura sangre narra la historia de una familia de la nobleza dedicada a la cría de caballos de raza en su finca, La Galana.

Cuenta la vida de los marqueses de Monteclaro, sus hijos y todo su entorno, desde los trabajadores a los habitantes de la comarca, poniendo el foco en los vínculos familiares, las relaciones de poder y las rivalidades propias del universo rural.

Una investigación criminal será el detonante de todas las tramas de este intenso drama coral. "Es una historia muy dramática, de tensiones y peleas", reconoció Ghislain Barrois, CEO de Mediterráneo y Telecinco Cinema en la presentación del proyecto en julio del año pasado.

Tráiler de 'Pura sangre', la nueva serie de Telecinco

Creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe, la serie cuenta con 16 capítulos que Telecinco emitirá en dos temporadas como ya hizo con Entrevías o La Favorita.

Lo cierto es que el grupo con sede en Fuencarral sorprendió con una estrategia poco habitual: revelar con antelación la fecha de su estreno. Lo hizo el pasado 13 de enero, es decir, hace dos semanas, mediante un cartel colocado en la entrada del intercambiador de Moncloa, Madrid.

Imagen del primer episodio de 'Pura sangre'.

Sinopsis de 'Pura sangre'

La historia de Pura sangre arranca en La Galana, la finca señorial de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros.

La investigación de lo sucedido revelará que el conflicto viene de lejos y que lo que realmente está en juego son secretos familiares, intereses cruzados, rivalidades históricas y tensiones sociales que no solo afectan al núcleo familiar y a los trabajadores de la finca, sino también al conjunto de la comarca de Camponuevo y a sus habitantes.

Cartel oficial de 'Pura sangre'.

Quién es quién

- Ángela Molina. Es Rosario del Monte, heredera del marquesado de Monteclaro.

- Pep Munné. Interpreta José Antonio Acuña, marido de Rosario y el encargado de dirigir la sociedad que administra el patrimonio de la familia.

- Amaia Salamanca. Es Miranda, una alta ejecutiva que heredará el legado aristocrático.

- Jaime Zatarain. Se pone en la piel de Jacobo Valverde, amigo de la infancia que proyecta la imagen de marido ejemplar.

- Aitor Luna. Da vida a Héctor, el hijo mayor de la familia que fue enviado al extranjero para estudiar.

- Blanca Romero. Es Alicia Hermida, teniente del SEPRONA poco convencional que se encargará de descubrir todo lo relacionado con el sabotaje.

- Maru Valdivieso. Encarna a Consuelo Cifuentes, la guardesa de la finca que adquirirá un papel clave pese a su discreción y lealtad.

- Eva Ugarte. Es Marta Uribe, la veterinaria que mantiene una relación en secreto con Héctor.

- Pedro Casablanc. Interpreta a Fernando Vázquez, presidente de la cooperativa local y archienemigo histórico del marquesado.

- Berta Bolufer. Interpreta a Camino, la hija de Vázquez, que regresó al pueblo para poner en jaque todo lo que se hablaba sobre los Acuña del Monte.