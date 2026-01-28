Llega a Prime Video la nueva película de fantasía de George R.R. Martin (77) lejos de 'Juego de Tronos' y es un éxito

George R.R. Martin está viviendo un buen momento en el streaming. A pesar de que sus seguidores continúan esperando el lanzamiento de 'Vientos de Invierno', la siguiente entrega de 'Canción de hielo y fuego', el creativo está triunfando en el audiovisual gracias a 'El caballero de los Siete Reinos' en HBO y 'Tierras perdidas' en Prime Video.

Lejos de Poniente, los dragones y las familias que luchan por el Trono de Hierro, George R.R. Martin ha logrado arrasar en la plataforma de Amazon con el filme dirigido por Paul W. S. Anderson, que pese a tropezar en la cartelera con una recaudación pobre está ahora mismo entre los contenidos más vistos de España en digital: una pasada.

'Tierras perdidas' pasó por la taquilla sin pena ni gloria, recaudando unos pobres 6,2 millones de dólares en base a unos 55 millones de presupuesto, siendo un colosal fracaso. Sin embargo, la producción ha encontrado una segunda vida y ahora es, desde luego, una de las favoritas del público.

George R.R. Martin triunfa más allá de 'Juego de Tronos'.

'Tierras perdidas' reina en Prime Video

'Tierras perdidas', protagonizada por Dave Bautista y Milla Jovovich, presenta a una reina (Amara Okereke) desesperada por encontrar la felicidad en el amor. Llegado el momento, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo.

Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

No es la primera vez que una película logra triunfar tras ser un terrible fracaso en la taquilla mundial, pero el caso de 'Tierras perdidas' es especial porque está apadrinado por George R.R. Martin, quien ha conseguido sacar músculo más allá de 'Juego de Tronos' y de su universo de fantasía moldeando una ficción totalmente diferente.