Jorge Javier, alto y claro sobre Pedro Sánchez: "Yo soy muy propresidente, más que antes. Hay que respetarlo"

Jorge Javier Vázquez es uno de esos personajes públicos que nunca se callan a la hora de expresar sus opiniones políticas y que defiende a capa y espada sus ideales.

Y hoy, en El diario de Jorge no iba a ser menos. Todo ocurrió cuando el presentador dio paso a Jesús, a quien presentó como un "gallego, ganadero, intenso y romántico".

El vigués acudió al espacio televisivo para conocer a la mujer con la que lleva casi un año hablando a través de Facebook, aunque todavía no se habían visto en persona.

Durante su presentación, Jorge Javier destacó que Jesús era un ganadero "con pasta", explicando que posee "70 cabezas": caballos, gallinas, vacas, cerdos.

"Hasta a Sánchez lo tengo también", añadió el ganadero. "¿Qué es Sánchez?", preguntó perplejo Vázquez. "El presidente lo tengo también", bromeó Jesús.

Jorge Javier Vázquez con el invitado Mediaset

Comentario que no gustó al rostro de Telecinco. "Shhhh, no nos metamos en ese aspecto que yo soy muy pro presidente", agregó molesto. "Muy bien", respondió el ganadero.

El presentador aprovechó para subrayar su postura: "Creo que a todos los presidentes de cualquier partido hay que respetarlos". Tras el comentario, el invitado reculó: "Estoy de acuerdo, sí, era una broma".

Jorge Javier cerró la cuestión con otra aclaración: "Pero de cualquier partido, eh. Pero vamos, que yo soy lo que soy. Además, más todavía que antes".

El comentario del presentador, fiel a su estilo directo y sin filtros, no pasó desapercibido entre el público, que le aplaudió.

Tras esto, Vázquez retomó la entrevista con su típico humor. "Fíjate aquí estamos conversando tan ricamente porque tú te has encontrado a una chica en Facebook. ¡Qué cosa tan antigua!".

Jorge Javier Vázquez y Jesús, el invitado Mediaset

Esta no es la primera vez que el catalán se pronuncia a favor de Pedro Sánchez. En varias entrevistas ha llegado a afirmar que su posición política no ha cambiado en absoluto.

"Mi voto sigue siendo para el PSOE y si se presenta Pedro Sánchez seguirá siendo para él". Asegurando que le da miedo lo que pueda pasar cuando la izquierda no esté en el poder.

"Me gusta tener un gobierno progresista y me da miedo pensar lo que puede ser un gobierno de PP y Vox, tal y como reflejan las últimas encuestas".

Aunque sí que es verdad que, en ocasiones, también se ha mostrado muy crítico. Lo hizo a través de su blog, reflexionando sobre el escándalo Ábalos-Koldo.

"Desde que salió lo que salió -Koldo, Ábalos, Cerdán- ando como vaca sin cencerro. Porque un día me encontré a Ábalos por Mediaset y le dije que era fan suyo".

"Pedro Sánchez llegó al gobierno prometiendo regeneración y ha fallado estrepitosamente escogiendo a cargos tan importantes como secretarios de organización", señaló el presentador.

Para terminar añadiendo "estoy deseando ver cómo surfean esta, la más complicada a la que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa".