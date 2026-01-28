Joaquín Prat, perplejo, ante el portavoz del niño asesinado en Sueca: "Que nos lo dejen a nosotros que le mataremos"

Conmoción en Sueca (Valencia). Este miércoles, 28 de enero, la localidad ha dado el último adiós a Álex, el niño de trece años que fue asesinado el pasado sábado a manos del padre de un amigo suyo.

Con el corazón encogido, familiares y amigos se han despedido de él en un funeral celebrado en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, parroquia del colegio al que asistía el menor.

Hasta allí se ha desplazado un equipo de El tiempo justo, que ha podido hablar con el portavoz de la familia del pequeño.

Visiblemente afectado, Filip aseguró ante los medios que "la lucha acaba de empezar" y subrayó que "toda España está muy dolida".

Ha querido recordar que "Álex era un niño muy querido tanto en el campo de fútbol como en el colegio" y que "la familia está destrozada", sin poder dormir desde la noche del crimen.

"Lo único que pedimos es justicia, que se haga justicia", insistió, mostrando su incredulidad ante lo ocurrido: "Es increíble que una persona pueda llegar a matar a un niño de tan solo trece años. Tenía toda la vida por delante. Tenía ilusiones y familia".

En uno de los momentos más duros de su intervención, el portavoz cargó contra el presunto asesino, actualmente en prisión: "Ahora estamos celebrando un funeral todos destrozados y este malparido está en la cárcel. Le darán de comer y estará protegido".

Fue entonces cuando pronunció las palabras que dejaron perplejo al presentador y al público: "Lo que queremos la familia es que nos lo den a nosotros. Si la justicia no es capaz de hacer algo por este chiquillo, que nos lo den a nosotros".

"Nosotros sí sabemos qué tenemos que hacerle. Lo vamos a crucificar como a la antigua", ha expresado el portavoz.

Completamente desbordado por el dolor, Filip continuó: "Estamos tan dolidos que no sabemos ni cómo andamos. ¿Por qué no te suicidaste tú, hijo de p*ta? ¿Por qué tenías que matar a un niño de trece años? Estamos destrozados".

Y concluyó reiterando: "Lo único que queremos es justicia y que esto jamás se olvide".

Ante estas declaraciones, Joaquín Prat intervino para rebajar la tensión: "Primero habrá que esperar y ver".

Y añadió que "el luto no lo van a poder cerrar hasta que no se haga justicia. Esto va a requerir más tiempo del que desearía la familia para poder intentar pasar página".

"Que lo metan en el psiquiátrico, si no que nos lo dejen a nosotros que le mataremos", ha insistido Filip. "No es excusa que le diera un arrebato de locura ¿Por qué no se mató él? ¿Por qué no se tiró al tren o se colgó de un árbol? Esa es la pregunta".

Tensión a la llegada al juzgado del presunto asesino de Álex en Sueca



"Filip yo no tengo la respuesta y seguramente que usted tampoco. La única respuesta la dará la justicia cuando llegue la sentencia. Es asesino confeso y veremos qué herramientas legales se sirve para que le caiga menos condena", señaló el presentador de El tiempo justo.

Prat cerró la conversación trasladando su "más sincero pésame" a la familia del menor y agradeció su testimonio.