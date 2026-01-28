Glòria Serra y el origen detrás de su peculiar tono de voz en 'Equipo de Investigación': "Al principio no conectábamos"

Se cumplen 15 años de Equipo de Investigación, el programa de reportajes de laSexta que se ha convertido en todo un referente del periodismo televisivo en España.

Cada temporada, el espacio destapa historias de actualidad, investiga casos complejos y da voz a los protagonistas de asuntos que afectan a la sociedad, desde fraudes y estafas hasta denuncias de injusticias sociales.

La presentadora Glòria Serra ha convertido su tono de voz característico en uno de los más reconocibles e imitables de la televisión española. Pero pocos conocen el motivo por el que empezó a usarlo.

Ahora, finalmente se ha revelado la razón detrás de su dicción grave y llena de intensidad. Lo ha explicado durante su visita a El Hormiguero, con motivo de la emisión del programa número 555, que se emitirá este viernes.

El origen de la voz de Glòria Serra se remonta a la emisión del programa La guerra del pan, allá por 2013. La periodista explicó que, al inicio de su carrera en ese formato, no conseguían mucha audiencia.

"Yo vengo del periodismo y nosotros no conectábamos, no conseguíamos atraer la atención del público. Teníamos este programa y no tenía mucho gancho, mucha miga. Fue mi jefa quien me dijo que tenía que poner intensidad".

Con esta recomendación, Serra comenzó a modular su tono, lo que, según reconoce, ayudó a que los espectadores se engancharan a sus reportajes: "Lo que hacía era gritar. Creo que la gente conectó por los gritos. Vimos que el programa no era el problema sino la forma de narrarlo".

La periodista también señaló que su forma de comunicar se vio muy influenciada por el teatro: "Me influyó mucho ir a una obra de Ricardo Darín. Llenaba el escenario con su presencia".

De este modo, Equipo de Investigación sigue conquistando a la audiencia temporada tras temporada gracias a su voz intensa y sus impactantes reportajes.

Como destacó Pablo Motos durante este quindenio, "de alguna manera habéis contado las transformaciones de España", subrayando la relevancia del programa en el panorama televisivo y social.

Aunque no todo ha sido un camino de rosas, el programa también se ha enfrentado a situaciones de riesgo. Glòria Serra recordó en el espacio de Pablo Motos que, en varias ocasiones, el equipo ha recibido amenazas físicas.

"La primera agresión fue un narcotraficante que iba drogado. Se llamaba Los Nuevos Traficantes. Golpeó al cámara y al reportero", relató.

Añadió que, aunque no han sido muchos incidentes de ese tipo, sí han sufrido daños: "Sí que nos revientan los cristales de los coches o nos rayan el vehículo".

Pese a esto, el espacio de laSexta ha destapado casos tan mediáticos como Darwin, el estafador al que condenaron gracias a su confesión en el programa.

También ha abordado temas de actualidad que van desde los andarines del Black Friday —personas en situación irregular que reparten paquetes a pie por menos de un euro— hasta las transformaciones sociales de España que el programa ha reflejado cada viernes por la noche.

Este viernes se estrenará el programa número 555, titulado La luz del mundo: fe, poder y control. El reportaje analizará la expansión en España de La Luz del Mundo, una organización religiosa cuyo líder cumple condena en Estados Unidos por abusos sexuales a menores.