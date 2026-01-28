Confirmado por Star Wars: su nueva y revolucionaria serie vuelve a George Lucas (81) y recupera al mejor villano

Mientras Lucasfilm se prepara para una reestructuración total, con Dave Filoni asumiendo el liderazgo de la compañía tras la salida de Kathleen Kennedy, Star Wars prepara el estreno de una serie muy especial que tiene como objetivo explorar a uno de los villanos más queridos de toda la franquicia: Darth Maul.

El Sith, presentado originalmente en 'La amenaza fantasma', se hizo muy popular durante los inicios del siglo XXI y ahora, tras una larga espera, logra su propia ficción como protagonista, y lo mejor es que sus responsables quieren que la obra sea un regreso a las bases de Star Wars con George Lucas como referencia.

Matt Michnovetz, productor ejecutivo de 'Star Wars: Maul - Señor de las sombras', confirma que el equipo del proyecto ha buscado ofrecer una aventura galáctica tan emocionante como épica con un Darth Maul irreconocible para el público, ubicando al personaje en un periodo complicado con la llegada del Imperio Galáctico.

La serie de Darth Maul promete arrasar Disney+.

La serie de Darth Maul será "una montaña rusa"

A través de un comunicado oficial publicado por Star Wars, Matt Michnovetz confirma que su intención, desde el primer momento, era volver a la esencia de George Lucas y a aquello que hizo grande a Star Wars, yendo con ello un poco a contracorriente de las tendencias actuales de la franquicia por innovar y experimentar.

"Queríamos crear una aventura emocionante y llena de acción, algo con la adrenalina de una montaña rusa, así que hacemos muchos homenajes a las series clásicas de la época, que inspiraron a George Lucas para Star Wars. Y tenemos al personaje perfecto para guiarnos en esto", afirma el productor.

A ello hay que sumar que 'Star Wars: Maul - Señor de las sombras' va a ser toda una revolución en lo que respecta a sus apartados visuales, puesto que Lucasfilm ha puesto toda la carne en el asador para que la producción lleve el campo de la animación a un nuevo nivel dentro de la franquicia.

"Queríamos que la mecánica corporal y facial de la animación fuera más fluida que en nuestros trabajos anteriores y [todos] trabajaron en estrecha colaboración para mejorar las actuaciones de nuestros personajes principales". Con todo, 'Star Wars: Maul - Señor de las sombras' llegará a Disney+ el 6 de abril.