Chenoa, presentadora de 'The Floor': "No me da miedo que la rueda pare. Si no tengo trabajo, lo provoco"

2025 fue, sin lugar a dudas, su año, broche de las Campanadas de RTVE incluido. Chenoa confiesa no temer a que "la rueda" del éxito pare de girar, pero es que tampoco parece que vaya a dejar de hacerlo. Este miércoles, a las 22:50 horas, estrena la segunda temporada de The Floor en La 1.

El formato producido por Satisfaction Iberia, que promedió en su primera edición un 12,3% de cuota, vuelve con nuevas categorías (de los 70 años de la pública a Operación Triunfo) y cambios en la dinámica, como la introducción de un Duelo Final en cada entrega.

"The Floor es un formato testado, que ha funcionado en 30 países. Lo que pasa es que en todos, los presentadores eran hombres. Soy la única mujer junto con la de Dinamarca", explica la cantante en declaraciones a BLUPER.

Sobre esta segunda temporada, destaca un detalle sobre su vestuario: "Llevo el traje de presentadora en todos los programas, menos en el último, que me cambio un poco el atuendo a otro más festivo".

"Es por una cuestión personal, porque todos los presentadores hombres se visten igual desde hace 250.000 años. No tengo por qué ir presentando un 'outfit' distinto en un concurso cultural. Los que dan colorido son los concursantes", asegura la mallorquina.

Presentadora 'multicanal'

Pocos televisivos pueden presumir de no ser presentadores de una sola casa. A lo largo del año pasado, los espectadores han podido ver a Chenoa en La 1 (The Floor, Dog House y Campanadas de Fin de Año), Antena 3 (Tu cara me suena) y Prime Video (OT 2025).

La conductora señala que la clave está en que "se haga todo con cierto cariño" y subraya la dificultad de mantenerse en el mundo de la televisión: "No siempre nos va bien. Esta carrera es rápida y difícil".

"No me da miedo que la rueda frene. Si no tengo trabajo, lo provoco. Mucha gente, cuando me ve en un casting, se sorprende. Y hago el casting igual. Para The Floor también hubo un casting, claro. Los castings dan mucho callo", expresa la balear.

Las Campanadas, el broche

Tras una edición de OT realmente intensa, a Chenoa le esperaban unas Navidades tranquilas. O al menos eso comentó en la rueda de prensa posterior a la final del talent de Gestmusic.

Nada más lejos de la realidad: la llamada de RTVE le cambió los planes. "Yo estaba ya en Mallorca, en casa. Con los papis, que me echaban de menos. 2025 fue un año fuerte y de muchísimas horas de trabajo. Yo me entrego al mil por mil y eso te quita momentos con la familia y los amigos".

"Dos días antes de las Campanadas estaba mala. Cuando paro, me bajan las defensas y me pongo enferma. Mi madre me dice que siempre que me ve es enferma", bromea Chenoa, añadiendo que pronto se puso "las pilas" para darlo todo con Estopa en la Puerta del Sol.

Afirma que el trío musical no tenía "grandes pretensiones, más allá de acompañar a la gente, que tiene sus historias y sus mochilas": "Cuánta gente está sola".

Lo cierto es que el público eligió La 1 para comerse las uvas. La cadena pública reafirmó su liderazgo frente a Antena 3 por segundo año consecutivo.

En el minuto exacto de las uvas, Chenoa y Estopa registraron un 36,3% de cuota de pantalla y 5.823.000 espectadores frente al 24,1% y 3.871.000 seguidores de Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Más allá de la rivalidad, Chenoa y Pedroche fueron compañeras en Zapeando. "Hablamos antes de las Campanadas. Me dijo: 'Qué guay, que estás en las Campanadas'. Me llevo muy bien con ella. De hecho, en el balcón nos saludamos así [hace el gesto]".

Además, Chenoa pudo charlar con Silvia Abril y Andreu Buenafuente antes de la cita que, inicialmente, iba a capitanear la pareja. "Les dije que estuvieran bien, que lo que queremos es que estén bien. Lo demás fue como: 'Vamos para allá'. Parche término y listo. Fue un 'no te preocupes, que voy yo. Hablamos desde un punto humano", desvela.

Una vez el trabajo estuvo hecho, la cantante prefirió no leer las redes: "No quise leer mucho porque me dan un poquito de miedo las lecturas de redes sociales últimamente. Pero cuando ya me puse y vi el cariño de la gente, era como estar en casa".