Blanca Romero, 49 años, sobre su infancia en los 80: "No me despertaba, estuve en coma 9 días. Casi la palmo"

Blanca Romero posa en la presentación de la serie 'Pura sangre'. Mediaset España

Modelo, actriz, presentadora... Blanca Romero no se achanta ante ninguna oportunidad profesional que se le presente, esas que en los últimos años le ofrece especialmente Mediaset España.

Tras capitanear las Campanadas 2024 del grupo de Fuencarral junto a Ion Aramendi, Romero arrancó 2025 estrenándose como presentadora, al frente de Next Level Chef.

El público no respaldó el talent culinario de Telecinco, pero ella dejó buen sabor de boca. Al igual que como concursante de la segunda edición de Bailando con las estrellas.

Ahora, retoma su faceta de actriz en Pura Sangre, un drama de thriller y misterio donde da vida a Alicia Hermida, una teniente del SEPRONA.

La detective llega al pueblo con un claro encargo: investigar el envenenamiento de los caballos en la finca La Galana.

Blanca Romero, en el primer episodio de 'Pura Sangre'. Mediaset España

Un nuevo proyecto que reafirma la confianza de Mediaset en Blanca. Justo en Mis raíces, programa de Cuatro presentado por Isabel Jiménez, se abrió en canal sobre aspectos como su infancia en Asturias.

Ante la también conductora de Informativos Telecinco, Romero aseguró que de pequeña le pasaban "cosas tremendistas": "Naces con ello".

Acto seguido, pasó a relatar el preocupante episodio que vivió, consecuencia de ser una niña tremendamente inquieta.

Un enorme susto

"Yo decido caer de cabeza desde la altura del balcón. Recuerdo que le decía a mi hermana: 'Voy a saltar, voy a volar", rememoró la actriz.

"Y mi hermana: 'No saltes, Blanquina, no saltes'. Y yo: 'Sí, sí, voy a volar como Superman", prosiguió. Hasta que, literalmente, "voló".



Blanca Romero, 49 años

"Recuerdo que mi hermana tiró de mí, vomité, me quedé tirada y mi hermana me arrastró hasta la cama. Me quedé dormida como unas 12 horas", recordó la modelo.

Cuando su madre fue a llamarla y ella no se despertaba, saltaron todas las alarmas: "¡Pum! Estuve nueve días en coma. Casi, casi palmo. No me pude dar un golpe, no. Abrirme unos puntos y ya está. Todo tiene que ser... ¡Buah!".

Sobre este grave incidente, Blanca Romero también se pronunció en declaraciones a BLUPER el pasado verano.

"Sigo teniendo secuelas de ello, tengo una fisura en el cráneo, en la zona central, me quedé un poco afectada. Pero, bueno, se me quedó el deseo de ser artista”, bromeaba.