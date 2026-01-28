Ana Rosa Quintana paraliza en pleno directo la emisión de su programa en Telecinco: "No he podido resistirme"

Este miércoles, 28 de enero, la borrasca Kristin ha abierto todos los matinales televisivos. A esta hora, el temporal mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo Navarra.

A diferencia de lo sucedido con Filomena en enero de 2021, todos los programas se han podido desarrollar con relativa normalidad, con los trabajadores de los mismos llegando más o menos a tiempo.

Pocas veces se dan nevadas de estas características en Madrid. Así, Ana Rosa Quintana ha querido arrancar su programa en Telecinco de manera distinta al resto de días.

Tras lanzar su editorial, Quintana señalaba que la verdadera noticia estaba en el manto blanco cubría la capital en esos momentos. Sin más explicación, la presentadora de El programa de Ana Rosa salía de plató y se dirigía hacia los exteriores de Mediaset.

"Yo no puedo aguantarme. ¡Voy a verlo!", aseguraba Ana Rosa, corriendo por los pasillos del grupo de Fuencarral. La idea era dar paso a los reporteros desplazados a distintos puntos de Madrid desde la calle prácticamente.

Ana Rosa sale de plató para informar sobre la borrasca Kristin. Mediaset España

Eso sí, la comunicadora se ha cubierto debidamente la cabeza con una capucha, dando lugar a una imagen tan curiosa como simpática.

"Las carreteras están absolutamente colapsadas. Incluso aquí, en Telecinco, está nevando. ¡Ya lo único que nos falta es que nos llegue otra Filomena", exclamaba la conductora del formato de Unicorn Content.

De esta manera, con ciertos problemas de conexión, ha charlado con Jorge Luque o el portavoz de la DGT, que ha informado de que estaban "afectadas más de 25 carreteras" o del uso obligatorio de cadenas para los coches.

"Ya no pueden pasar más cosas", reiteró Ana Rosa, y su compañero Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL, bromeaba: "Pueden venir los zombis". "Los zombis ya los tenemos aquí", le respondía la presentadora, en referencia a la clase política.

Su editorial de hoy

Ana Rosa Quintana ha dedicado este miércoles su crítico editorial a la votación del martes sobre el decreto ómnibus con la subida de las pensiones. PP, Vox y Junts lo tumbaron, obligando al Gobierno a volver a presentarlo.

"Lo han vuelto a hacer. Han tomado de rehenes a los pensionistas'. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez en TikTok después de que la oposición votase en contra del decreto popurrí que incluía la revalorización de las pensiones y el apoyo a los inquiokupas", comenzaba diciendo.

Ana Rosa Quintana, durante su editorial de este miércoles. Mediaset España

"El titular lo tenía ya fabricado Moncloa desde antes de la votación: 'El PP vota en contra de los jubilados'. Eso sí, a Junts ni les menciona para no enfadarlos", exponía Ana Rosa, afirmando que realmente "es Sánchez el que ha tomado como rehenes a los pensionistas".