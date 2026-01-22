Del regreso de Carlos Lozano al descubrimiento de Cristina Piaget: 'GH DÚO' y el resurgir de los iconos del pasado

Hace hoy tres semanas, la casa de Gran Hermano DÚO volvía a abrir sus puertas para recibir a famosos con los que levantar las necesitadas audiencias de Telecinco.

El precedente, desde luego, era desesperanzador. La nueva estancia ubicada en Tres Cantos no trajo suerte en su inauguración con Gran Hermano 20.

Telecinco tuvo que acelerar el final del programa, que acabó solo seis semanas después de arrancar, siendo la edición más corta de la historia del formato producido por Zeppelin TV.

Con todo, Mediaset apostaba de nuevo por la marca, esta vez con rostros conocidos. Y, más allá de la 'cuota Tentaciones' o iconos de la cultura pop, como Sonia Madoc, este año ha tirado de personajes que conocen la televisión al dedillo.

Para empezar, Carmen Borrego aceptó el reto, después de su efímera experiencia en Supervivientes 2024. Es un hecho: las tramas infinitas del clan Campos siempre enriquecen un casting.

Carmen Borrego llora en 'GH DÚO'. Mediaset España

Lo decía Jorge Javier Vázquez: "Terelu es más actriz de método y Carmen es más visceral, de la escuela de la calle". Y es que Borrego ya "ha llegado al límite" en la convivencia, activando incluso el protocolo de abandono por sus continuos enfrentamientos con Cristina Piaget.

Carmen cuenta en su 'equipo' con una amiga y, además, toda una experta en realities, Belén Rodríguez. Por eso la colaboradora se las sabe todas, si bien cuenta con la autenticidad que otorga el nunca haber participado en un formato de telerrealidad.

Belén Ro charla con Carmen Borrego en 'GH DÚO'. Mediaset España

No al menos durante mucho tiempo. Porque la presencia de Belén Ro y Carmen Borrego es, en cierto modo, un 'remember' de ese loco fin de semana que compartieron bajo el mismo techo en Sálvame Okupa, junto a compañeros como Lydia Lozano o Anabel Pantoja.

Por otro lado, Telecinco ha recuperado a Carlos Lozano, diez años después de su participación en Gran Hermano VIP y cuatro después de su último contacto con la cadena, en Sálvame y sucedáneos.

Lozano fue presentado con todos los honores en la gala de estreno, metido en una caja y siendo liberado como "la bestia" televisiva que es. El comunicador ya ha protagonizado conflictos con su propia pareja, Cristina Piaget, a quien acusó de ser "insoportable".

Antonio Canales se derrumba en 'GH DÚO'. Mediaset España

Este martes, con la baja de Antonio Canales por motivos de "fuerza mayor", GH DÚO perdió a una de esas 'viejas glorias' que estaba siendo clave en la agitación de la convivencia.

Sin embargo, una sola concursante vale por dos, y por tres, si hace falta. Y, ojo, porque, tras no lograr salvarse en la entrega del martes, sigue nominada y GH DÚO podría perder a su protagonista este mismo jueves.

Tras 21 días de concurso, la 'campanada' la ha dado Cristina Piaget. La top model de los noventa es ahora mismo el centro de todas las polémicas de la casa. El pasado jueves, hasta parecía que iba a llegar a las manos con Raquel Salazar, a la que llamó "zorr..." en plena conexión con Jorge Javier.

Pero Piaget no solo es conflicto. La actriz ya se ha estrenado en la 'curva de la vida' y se ha abierto en canal sobre su duro pasado en el mundo del modelaje. Los cánones de belleza y la presión le llevaron a desarrollar bulimia.

'GH DÚO' cumple en Telecinco

GH DÚO salva el expediente en una Telecinco que por ahora no puede subir mucho más el listón en audiencias. A estas alturas de mes, promedia un 8,4% de cuota de pantalla, justo el dato con el que cerró el mes pasado.

En sus galas principales, el formato cosecha un buen 13,2% de share, reuniendo a 805.000 espectadores de media. En la entrega dominical que conduce Ion Aramendi, un 9,6% y 877.000 seguidores.