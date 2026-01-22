Eugenio, maquinista jubilado de 64 años: "El tren es el medio de transporte más seguro por encima del coche o el avión"

Tras los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y en el Rodalies de Barcelona, la confianza general en el servicio ferroviario español no está en su punto álgido. La primera tragedia deja, por el momento, 43 muertos; la segunda, el fallecimiento del maquinista y múltiples heridos.

Estos días, los distintos programas de televisión están contando con expertos en trenes para analizar las causas de los fatales incidentes, acaecidos el pasado domingo y el pasado lunes, con menos de 24 horas de diferencia.

Este jueves, a Espejo Público ha acudido Eugenio Parreño, un maquinista jubilado con más de 40 años de experiencia en la profesión. Antes de que Susanna Griso le cediese la palabra, el programa de Antena 3 ha emitido dos llamadas que se produjeron entre responsables dentro de los trenes siniestrados y el puesto de mando situado en Atocha.

"Son dos llamadas que se cruzan de los dos trenes que han colisionado lateralmente, pero en ese momento no son conscientes de que los dos están implicados en el accidente", ha expuesto la presentadora de Atresmedia.

"Claro, yo creo que la persona del Iryio no era consciente de lo que había pasado. Fueron escasos 20 segundos de reacción", señaló Parreño. "O menos, el ministro decía ayer que apenas 9 segundos", ha añadido Griso.

Eugenio Parreño, maquinista jubilado, es entrevistado en 'Espejo Público'. Atresmedia Televisión

Según Eugenio, todo fue "una coincidencia fatal". "Sabemos que, para que pasen estos accidentes, tiene que haber una concatenación de casos que se tienen que dar todos juntos. Si no, no pasa todo esto", ha asegurado.

En cuestión de segundos, un tren "descarrilla, invade la otra vía, al mismo tiempo choca con el Iryo". "Es una secuencia fatal. El del Iryo no sabía qué había pasado en el otro tren y mientras reaccionas...", ha apuntado el profesional.

Después de las intervenciones de varios tertulianos del formato matinal, la conductora catalana volvía a pedir opinión a Eugenio, "en absoluto desacuerdo" cuando otros han comentado "que no es seguro viajar en tren".

Parreño ha explicado que por la noche, cuando dejan de circular los trenes AVE, pasa un tren técnico que ausculta las vías y la catenaria. "Ese tren pasa todas las noches por todas las vías de España".

Sobre reducir la velocidad de los trenes

"Y durante el día, si a pesar de todo algún maquinista detecta algo, el tema de reducir la velocidad no debería echar a la gente del tren. Debe animar a la gente a cogerlo, porque se demuestra que se está teniendo en cuenta lo que ha pasado y lo que dicen los maquinistas", ha remarcado Eugenio.

Por último, Parreño sentenciaba: "Si decidimos que ahora vamos a ir a 160 km/h, es porque estamos haciendo la vía segura [...] El tren sigue siendo el medio de transporte más seguro por encima de la carretera o el avión".