Duro revés para Broncano: 'La Revuelta' cae a mínimo de audiencia y pierde contra 'El Hormiguero' y las 'Tentaciones'

Problemas para David Broncano. La Revuelta se encuentra en una de las etapas más flojas desde que se estrenó hace año y medio en el access de La 1.

El programa de RTVE firmó este miércoles, 21 de enero, a su peor dato de la temporada al registrar un débil 9% de cuota de pantalla y 1.149.000 espectadores.

La Revuelta no caía a un dato tan bajo desde el 9 de julio de 2025.

El formato de Broncano empeoró cuatro décimas las cifras que alcanzó el jueves pasado, con la visita de Antonia Dell'Atte. Hasta ahora, era la entrega con la marca más baja de lo que llevamos de curso.

La Revuelta no solo firma mínimo, sino que cae hasta la tercera opción en el access, por detrás de El Hormiguero y a El debate de las Tentaciones. Nani Roma, Romeo Santos y Prince Royce fueron los invitados de Broncano.

#LaRevueltaTVE en @la1_tve firma un 9% de share y congrega una media de 1.149.000 espectadores



— Dos30' (@Dos30TV) January 22, 2026

El Hormiguero, nuevamente, lidera gracias a la visita de Paco León y Carmen Machi, quienes promocionaron la película Aída y vuelta. El programa de Pablo Motos anotó un 13,7% de share y 1.759.000 seguidores de media.

Telecinco, como se indicaba, arrebató la segunda plaza en el access gracias a El debate de las tentaciones. El tramo exprés anotó un 9,9%, es decir, nueve décimas más que La Revuelta.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en A3 con un 13.7% de share y una media de 1.759.000 espectadores



🐜 Aporta el 11.7% del dato del canal



— Dos30' (@Dos30TV) January 22, 2026

La última noche de #TentacionesDBTFinal en @telecincoes casi dobla a la competencia al firmar un 16.7%, 1.007.000, 2.408.000 espectadores únicos y 41.8% de FIDELIDAD

🐍 19% en el TC

🍎 El #Express es 2ª opción con un 9.9% y 1.273.000



🐍 19% en el TC



— Dos30' (@Dos30TV) January 22, 2026

Ya en prime time, la cadena principal de Mediaset se apunta una nueva victoria al liderar con un solvente 16,7%, dejando muy atrás a la competencia.

La 1 emitió la película Jefa por accidente (9,3%), Antena 3 la tercera entrega de Nos vamos de madre (8,9%), laSexta un especial de El Objetivo de Ana Pastor por el aniversario de Trump en la Casa Blanca (5,8%), y Cuatro la cinta 97 minutos (5,3%).

Renovación de Broncano

Si analizamos el tramo de coincidencia entre los tres programas del access (21:54 a 23:09), La Revuelta registró un 8,8%, por detrás de El debate de las tentaciones (10%) y El Hormiguero (13,7%).

Por lo tanto, La Revuelta está sufriendo un fenómeno parecido al que vivió hace justo un año, cuando sus audiencias empezaron a flojear tras la vuelta de las Navidades.

El piloto Nani Roma fue uno de los invitados de Broncano este miércoles en 'La Revuelta'.

Hay que recordar que, en los próximos meses, RTVE deberá decidir si renueva el contrato a David Broncano, cuyo contrato finaliza a final de temporada.

Pese al bajón de audiencia, lo lógico es que La Revuelta continúe en antena, al menos un año más, porque sigue siendo uno de los programas que más espectadores reúne.