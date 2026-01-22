Duelo de estrenos en televisión: 'The Floor' con Chenoa en La 1 contra la nueva serie de Telecinco 'Pura sangre'

La batalla por el prime time vuelve a intensificarse con la llegada de dos estrenos. La 1 y Telecinco miden fuerzas con sus dos nuevas apuestas destinadas a marcar la noche televisiva.

RTVE apuesta fuerte por el regreso de The Floor, de nuevo con Chenoa al frente, mientras Mediaset contraataca con su nueva serie Pura sangre. Dos propuestas muy distintas, un mismo objetivo: conquistar a la audiencia.

La cadena pública ya calienta motores para la vuelta del game show, cuyo estreno fue anunciado en directo en el programa Directo al grano por Gonzalo Miró y Marta Flich. El formato llegará a La 1 el miércoles 28 de enero, justo después de La Revuelta, con muchas novedades.

¡El Miércoles GRAN ESTRENO de @thefloortve!



El programa, presentado por @Chenoa, regresa con su 2ª temporada más espectacular que nunca.



Después de #LaRevuelta en @la1_tve y @rtveplay https://t.co/8p45BUwSvr pic.twitter.com/dA5fm53P0o — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 22, 2026

Televisión Española no oculta sus cartas y lo anuncia a bombo y platillo: "¡El miércoles, GRAN ESTRENO de The Floor!". El formato vuelve tras una primera etapa de éxito —con una media del 12,3% de cuota, 1.071.000 espectadores y cerca de tres millones de espectadores únicos por noche.

Entre los principales cambios destacan una escenografía más impactante, público en plató, la incorporación de un Duelo Final en cada programa y un Gran Duelo Final.

Mientras, en ese mismo horario, Telecinco apostará por Pura sangre, una serie que combina drama, thriller, investigación criminal y romance, con el mundo ecuestre como telón de fondo.

Protagonizada por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné, Aitor Luna, Blanca Romero, Jaime Zatarain, Maru Valdivielso y Pedro Casablanc, la trama arranca con un misterio por resolver que enfrenta a dos familias rivales.

Pura Sangre - Mediaset -Elenco de Personajes (1) Mediaset

Hay que recordar que esa semana es clave para el grupo de Las Tablas, ya que traslada First Dates a Telecinco. Se emitirá de lunes a miércoles a partir de las 21:45. Las citas servirán como antesala y gancho para la nueva serie de Amaia Salamanca.

Por lo tanto, en el access se enfrentarán La Revuelta y First Dates, preparando el terreno para dar paso a The Floor y a Pura sangre, respectivamente. Como siempre, será el público quien tenga la última palabra a la hora de dictaminar el éxito de audiencia.

La segunda temporada de The Floor vuelve a contar con Chenoa como maestra de ceremonias. El programa llega tras su último gran hito: las Campanadas 2026 en RTVE junto a Estopa, que lograron el mejor resultado de los últimos 15 años, con un promedio del 13,3% de cuota.

Con este respaldo, el concurso retoma su emisión incorporando nuevas herramientas y mecánicas pensadas para aumentar la emoción y la estrategia de los concursantes.

Así será la segunda temporada

Entre las principales novedades, destaca un Duelo Final en cada episodio: un enfrentamiento especial, de carácter no eliminatorio, protagonizado por los dos concursantes que hayan conquistado más casillas hasta ese momento.

Chenoa en 'The Floor' TVE

En este duelo se utilizará una categoría sorpresa ajena al tablero, y el ganador obtendrá un premio de 5.000 euros en los cuatro primeros programas, que subirá a 10.000 euros en los siguientes.

Otra novedad es el Randomizer voluntario, una herramienta estratégica que permite a los concursantes más osados ofrecerse voluntarios para jugar y arriesgarse en el tablero.

Ganar los 100.000 euros será más difícil que nunca, ya que los dos finalistas deberán enfrentarse en un Gran Duelo Final al mejor de tres. Para proclamarse vencedor, uno de ellos tendrá que imponerse en dos duelos.