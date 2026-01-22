Ana Rosa reprocha a Óscar Puente haber ido a "todos los medios" excepto a su programa: "Yo no me como a nadie"

Ana Rosa Quintana y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en un montaje de BLUPER.

La tragedia ferroviaria de Adamuz del pasado domingo continúa copando la escaleta de los programas de televisión. También el que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Este jueves, 22 de enero, la presentadora ha pedido expresamente a Óscar Puente, ministro de Transportes, que le conceda una entrevista en su matinal.

"Por cierto, ministro. Está yendo a todos los medios de comunicación excepto a este programa", ha dicho para añadir con gracia: "Yo no me como a nadie, además usted es muy grande para comerlo".

Puente sí concedió una entrevista a La mirada crítica de Ana Terradillos, formato producido por Unicorn Content, la compañía que preside la propia Ana Rosa.

De hecho, la periodista dio la "enhorabuena" a su compañera por la conversación mantenida con el ministro este miércoles 21.

El reproche de Ana Rosa ha venido a colación de la información de EL ESPAÑOL sobre las más de 20 alertas que Adif tiene abiertas por "defectos y roturas" de las vías mientras Puente niega una auditoría.

Minutos antes, Ana Rosa charlaba con Juan Bravo, vicesecretario de infraestructuras del PP, a raíz de la carta enviada a Óscar Puente en la que se criticaba los cambios de criterio en las limitaciones de velocidad del AVE.

Al comienzo del programa, en el editorial, la comunicadora de Mediaset señalaba a Óscar Puente tras la rueda de prensa que hizo este miércoles a raíz de la colisión fatal del Iryo y el Alvia en la línea que une Madrid con Andalucía.

"Según el ministro de Transportes, el accidente de tren de Adamuz no se debe ni a falta de mantenimiento ni a falta de inversión. ¿A qué se debe?", se ha preguntado.

Ana Rosa: "El Gobierno tendrá que valerse de su propio presupuesto para mantener, reparar y conservar los trenes y las vías. ¿Y cuál es el problema de tener que usar nuestros propios presupuestos? Pues porque no tenemos presupuestos. Así que es un problema político de gran magnitud. Los maquinistas llevan años avisando de baches, vibraciones, redactando partes que parece que son archivados. Por eso un sector que está harto se quitaba ayer sus chalecos ante el presidente de Renfe y anunciaba una huelga. Hay que invertir en seguridad. Hoy son las vías y mañana podrían ser las carreteras"

"En dos horas y media de comparecencia, Óscar Puente no aclaró la duda más importante ni dio pistas", ha proseguido para cuestionarse: "¿Cómo acabó el bogie del tren a 300 metros en un arroyo? ¿Por qué los trenes pasaron por esa vía antes del accidente y tienen muescas en las ruedas?".

La presentadora ha subrayado que, aunque habrá que esperar al estudio científico y al informe de los peritos, "se descarta el fallo humano y se mantiene la hipótesis que apunta a una posible rotura de la vía".

No obstante, Ana Rosa ha criticado la falta de inversión en el mantenimiento de la red ferroviaria: "El Gobierno ha bajado un 30% el gasto por pasajero en mantener la infraestructura del AVE".

"El problema es que no tenemos presupuestos. Hay que invertir en seguridad. Hoy son las vías y mañana podrían ser las carreteras", ha dicho.

El programa de AR, por cierto, ha localizado en la zona una rueda del tren siniestrado con una muesca visible. El formato de Telecinco ha informado que ha puesto esta pieza a disposición de la Guardia Civil.