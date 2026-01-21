Confirmado por Telecinco: este es el sorprendente motivo del abandono de Antonio Canales de 'GH DÚO' por fuerza mayor

Era la noticia de última hora que ayer saltaba al final de la tarde. Antonio Canales finalizaba su participación en GH DÚO por "causas de fuerza mayor".

"Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de GH DÚO siempre estará abierta para él", fueron las palabras del comunicado publicado por Mediaset en sus redes sociales.

Sin entrar en detalles, durante la gala celebrada ayer, el equipo del programa informó a los compañeros del bailaor de la inesperada noticia a través del 'Súper' de Gran Hermano.

En un vídeo compartido en las redes sociales del programa se podía ver a Anita Williams, Raquel Salazar y Cristina Piaget muy afectadas por la noticia del abandono del artista de la casa de Tres Cantos.

Además, Jorge Javier Vázquez, presentador del formato, también quiso enviarle un mensaje de cariño y apoyo. "Lamentamos informaros de que Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa. Le mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo".

No ha sido hasta hoy cuando se ha conocido el verdadero motivo de su salida del concurso. Ha sido en el programa El tiempo justo, donde se ha revelado la causa.

"Lamentablemente, su hermano pequeño ha fallecido", ha expresado la periodista Mónica Ramos. "El bailaor ya está en Sevilla, donde se velarán los restos de su hermano menor", agrega la periodista.

Según ha trascendido, el fallecido ha sido velado durante toda la mañana de este miércoles, 21 de enero, en la capital hispalense.

Más tarde, alrededor de las 17:00 horas, se ha celebrado un responso en su memoria, al que han acudido sus familiares y amigos más cercanos para despedirse de él.

Tras esta noticia, Joaquín Prat no ha dudado en mandarle su pésame al artista y a toda su familia: "Nuestro pésame a toda la familia Canales por el fallecimiento".

También, ha querido poner en valor el buen concurso que estaba haciendo: "Antonio estaba dando mucho juego y haciendo un gran concurso desde mi punto de vista".