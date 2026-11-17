José Luis Martínez-Almeida, 51 años: "Lo que más me gusta es el pulpo y la tortilla, la mejor es la de mi madre"

José Luis Martínez-Almeida (51 años) tiene claras cuáles son sus preferencias cuando se sienta a la mesa. El alcalde de Madrid no esconde su debilidad por la gastronomía tradicional y, entre sus platos favoritos, hay dos que ocupan un lugar destacado: el pulpo y la tortilla de patata.

Esta última, además, tiene un componente especialmente personal. Para él, ninguna está a la altura de la que prepara su madre, una receta que le trae recuerdos de su infancia y que ha reivindicado en más de una ocasión.

Su afición por estos platos no es nueva. En agosto de 2021, durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL, el regidor madrileño habló de sus destinos favoritos para disfrutar de las vacaciones y recordó especialmente Galicia. "Me encanta Galicia por el clima. Por ejemplo, Cedeira. La tranquilidad, la comida…", explicó entonces.

José Luis Martínez Almeida cocina con 'El Cordobés'. Telemadrid.

En aquella conversación también dejó clara su predilección por dos especialidades de la gastronomía gallega: el pulpo y la tortilla de Betanzos.

La tortilla de patata, sin embargo, tiene un significado especial para Almeida. En febrero de 2022, el alcalde participó en el programa Hasta la cocina, de Telemadrid, presentado por Manuel Díaz, El Cordobés. Una experiencia televisiva en la que tuvo que ponerse el delantal y enfrentarse a los fogones para preparar, entre otros platos, una tortilla de patata y unas croquetas de ropa vieja.

Durante el programa, el político confesó que no tenía demasiadas habilidades culinarias, pero también aprovechó para hablar de uno de sus platos preferidos. "Adoro la tortilla y la mejor es la de mi madre", reconoció.

Además, explicó que le gustan tanto las versiones con cebolla como sin ella, aunque se decanta por la primera porque era la que preparaba su madre cuando era pequeño.

Su paso por el espacio dejó además algunas anécdotas que permiten conocer un poco mejor su relación con la cocina. De hecho, su destreza entre fogones no parece ser precisamente su punto fuerte.

Según contó, sus amigos le llaman 'latino', un apodo relacionado con su costumbre de alimentarse a base de conservas y comida preparada. Su frigorífico tampoco parece ser el de alguien especialmente aficionado a cocinar: en aquella ocasión, explicó que solía tener leche, un sobre de kétchup y anchoas.

La tortilla que preparó junto a El Cordobés tampoco pasó a la historia por su presentación.

El resultado fue una elaboración algo accidentada que el propio Almeida bautizó con humor como 'Filomena', en referencia a la borrasca que había afectado a Madrid un año antes.